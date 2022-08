Ottenhofen: Das Maibaumaufstellen ist gerettet

Von: Klaus Kuhn

Maibaum für Ottenhofen: Diese Tradition – unser Bild oben stammt von 2018 – ist gerettet. © Vroni Vogel

Es waren vorwiegend junge Ottenhofener, die einen eigenen Verein gegründet haben, um die Tradition des Maibaumaufstellens im Ort aufrecht zu erhalten.

Ottenhofen – Die Tradition, in Ottenhofen einen Maibaum aufzustellen, kann fortgeführt werden. 33 zumeist junge Leute haben auf Initiative von Thomas Waldherr den Verein „Maibaumfreunde Ottenhofen“ gegründet und wollen am 1. Mai 2023 nach alter Manier auf dem Maibaumplatz einen Maibaum aufstellen.

Waldherr übernahm beim Camillo die Versammlungsleitung, nachdem er sich ausführlich über den vorgeschriebenen Ablauf einer solchen Vereinsgründung informiert hatte. Mit der Geschichte hielt sich der Initiator nicht lange auf, sie ist hinlänglich bekannt. Bisher hatten die Eichenlaub-Schützen den Maibaum aufgestellt, sahen sich dazu aber nicht mehr so recht in der Lage. Erste Überlegungen, mehrere Vereine zu diesem Zweck zusammenzuschließen, wurden in den Vorbesprechungen verworfen zugunsten der Gründung eines eigenen Vereins, wie er in anderen Ortsteilen der Gemeinde Ottenhofen bereits besteht. Waldherr wörtlich: „Es wäre schade, wenn da kein Maibaum mehr aufgestellt würde.“

Doch so eine Vereinssatzung ist eine komplizierte Sache. Das mussten die Versammlungsteilnehmer in der Beratung feststellen. Der Vereinszweck war dabei noch das geringste Problem. Nach und nach konnte man die verschiedenen Punkte abarbeiten, im Zweifelsfall wird man Rechtsberatung holen.

Die Tradition des Maibaumaufstellens halten (v. l.) Thomas Waldherr, Maximilian Brunner, Carina Klempt, Andreas Lippacher jun., Bürgermeisterin Nicole Schley, Regina Lippacher, Jasmin Kaypinger, Julian Hergenröder und Franziska Schreiner von den Maibaumfreunden Ottenhofen hoch. © Klaus Kuhn

Die Zusammensetzung des Vorstands war unstrittig, jedoch waren vorab nicht alle nötigen Mitglieder zusammen gebracht worden. Gemeinderat Andreas Lippacher übernahm in dieser Situation die Initiative, trommelte vor allem aus den vielen jungen Leuten heraus ein Team zusammen und regte an, die Versammlung kurz zu unterbrechen, damit dieses Team sich finden könne. Das geschah dann auch.

Und so gelang, was sonst nach aller Erfahrung nie funktioniert: Aus der Versammlung heraus konnte ein kompletter Vorstand gebildet werden: Carina Klempt ist die Gründungsvorsitzende der Maibaumfreunde Ottenhofen, mit Andreas Lippacher jun. als Vize. Regina Lippacher ist Schriftführerin, Jasmin Kaypinger Kassierin. Zu Beisitzern wurde der Initiator Waldherr, Maximilian Brunner, Franziska Schreiner und Julian Hergenröder gewählt. Raphael Lechner und Maximilian Holbinger prüfen die Kasse.

Waldherr war begeistert: „Es freut mich narrisch, dass wir das geschafft haben!“ Nach den Sommerferien soll es richtig losgehen. Ein Organisationskomitee, in dem längst nicht nur Vorstandsmitglieder sitzen werden, wird sich an die Einzelheiten machen. Der Organisator der Versammlung richtete einen dringenden Appell an die erfahrenen Mitglieder des neuen Vereins, sich hier einzubringen.

Bürgermeisterin Nicole Schley stieg gleich in die ganz pragmatischen Themen ein, die das Aufstellen eines Maibaums mit sich bringt: Sie regte an, dass sehr schnell ein Termin mit der neuen Vorsitzenden, der Bürgermeisterin und dem Kämmerer zustande kommen sollte, damit die versicherungsrechtlichen Fragen geklärt werden können. Wenn nämlich alle, die einen Maibaum aufstellen, im Auftrag der Gemeinde handeln, sind sie über den Gemeindeunfallversicherungsverband schon mal versichert.

Zunächst aber herrschte gewaltige Freude darüber, dass das bayerische Brauchtum in Ottenhofen vor allem von jungen Menschen hochgehalten wird.