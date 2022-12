Ottenhofens Maibaum ist geschlagen

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Es ist der erste Maibaum des jungen Vereins Maibaumfreunde Ottenhofen, und der ist gleich 32 Meter lang. © Maibaumfreunde Ottenhofen

Der neue Verein Maibaumfreunde Ottenhofen hat den Maibaum für 2023 geschlagen. Jetzt wird am Stüberlprogramm getüftelt.

Ottenhofen – Noch sind es rund vier Monate hin, bis in Ottenhofen wieder ein Maibaum aufgestellt wird. Geschlagen ist das Holz aber jetzt schon. Der neue Maibaum ist stolze 32 Meter hoch und wohl 86 Jahre alt. Kürzlich ist ein Trupp von elf Aktiven des neuen Vereins Maibaumfreunde Ottenhofen losgezogen und hat, wie Franziska Schreiner von den Maibaumfreunden mitteilt, nahe Riedersheim bei Bockhorn den Baum geschlagen. Der muss jetzt freilich erst mal liegen bleiben, damit er trockener wird. Erst Anfang Februar soll er dem Plan zufolge entrindet werden.(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Die Maibaumfreunde Ottenhofen bedanken sich besonders bei Christoph Blaser, der den Baum gespendet hat. Er und seine ganze Familie muss dem jungen Verein sehr zugetan sein, denn er gab auch noch eine kräftige Brotzeit und warme Getränke für die hart arbeitenden Helfer aus.

Georg Lippacher war Franziska Schreiner zufolge der Mann an der Kettensäge, und er tat sich hart. Der Baum blieb nämlich erst mal schräg zwischen benachbarten Bäumen hängen, erzählt Schreiner. Eine Seilwinde musste zum Einsatz kommen. Als der Baum dann doch endlich lag, war eine Runde Schnaps fällig. Schlussendlich sei es aber doch gelungen, den Baum mithilfe eines Traktors aus dem Wald zu bringen, so die Vereinssprecherin. Er durfte ja nicht kaputt gehen, also war auch hier das fachmännische Auge des Obermeisters der Zimmerer-Innung unersetzlich. Ein vom Verein in den Sozialen Medien verbreitetes Video zeigt ihn bei einer eingehenden Sichtkontrolle, ob der Baum auch gesund ist.

Wohin sie ihr prächtiges Traditionsstangerl jetzt gebracht haben, das verriet Schreiner selbstverständlich nicht. . Die „sonstigen Vorbereitungen“ würden aber auf Hochtouren laufen, verriet sie der Heimatzeitung weiter. Wie berichtet, soll es einen rund ums Maibaumaufstellen einen Familientag, ein Wattturnier und ein Kesselfleischessen geben im Maibaumstüberl, das für alle diese Aktivitäten auch vergrößert werden soll.

klk