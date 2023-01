„Die Schieflage kommt sehr schnell“

Von: Klaus Kuhn

53 Mitglieder zählt die Nachbarschaftshilfe Ottenhofen. Vorsitzende sind Christian Olbrich und Nicole Schley, zugleich Bürgermeisterin der Gemeinde. © Klaus Kuhn

Corona hat viele Familien gebeutelt - auch in Ottenhofen. Hier setzt sich die Nachbarschaftshilfe für die Mitmenschen ein.

Ottenhofen – Die Nachbarschaftshilfe Ottenhofen hat die Zahl ihrer Mitglieder von 50 auf 53 steigern können, zugleich aber ist auch die Zahl der Hilfeleistungen gestiegen. „Es sind jetzt vier Familien, die wir unterstützen“, sagt die 2. Vorsitzende Nicole Schley im Gespräch mit unserer Zeitung, in dem sie Bilanz zieht über ein anstrengendes Jahr.

Die Pandemie habe, deutete sie an, Familien arg gebeutelt: wegbrechende Aufträge für den Freiberufler, Kredite, die darum nicht mehr bedient werden konnten. „Da kommt die Schieflage sehr schnell.“ Die große Spende aus dem Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ voriges Jahr habe für diese Familien tatsächlich einiges abfedern können. „Wenn dann zum Beispiel auch noch ein wichtiges Haushaltsgerät kaputt geht und ersetzt werden muss, wird es oft schwierig“, erklärt Schley weiter.

Sie bittet um Verständnis dafür, dass in einer derart kleinen Gemeinde wie Ottenhofen Anonymität praktisch nicht gewährleistet werden kann. Aber man sei enorm dankbar auch für die einstimmige Entscheidung des Gemeinderats, den Erlös über 500 Euro vom traditionellen Treffen auf dem Kirchplatz an Heiligabend der Nachbarschaftshilfe zugute kommen zu lassen. Schley bedauert etwas, dass es im vorigen Jahr nicht möglich gewesen sei, sich aktiv an „Ottenhofen feiert Advent“ zu beteiligen. Beschlossen worden sei aber in der Hauptversammlung, heuer wieder dabei zu sein.

Präsenz zeigen, so Schley, sei wichtig, nicht zuletzt, weil so vieles im Verborgenen stattfinde und oft genug auch gar nichts mit Geld zu tun habe. Da werde jemand zum Arzt gefahren oder auch mal ein Koffer gepackt, wenn ein Klinik-Aufenthalt anstehe. „Einfach nur Zeit“, formulierte sie, wissend, wie wertvoll das für viele Menschen ist. „Sie sind schon dankbar, wenn mal jemand vorbei kommt und fragt: ,Wie geht es denn?‘ Sie brauchen manchmal gar nichts Konkretes.“

Das ist etwas, was Schley immer wieder erlebt. Schon vor zwei Jahren hatte sie gegenüber der Heimatzeitung etwas launig gesagt: „Ich bin die Besuchstante.“ Darauf angesprochen, macht sie jetzt deutlich, dass ihr diese Rolle auch ein Stück weit geblieben sei.

Die Nachbarschaftshilfe kann auf 20 aktive Helfer zurückgreifen, listet sie auf. Die anderen seien fördernde Mitglieder. Und die Aktiven wiederum hätten verschiedene Präferenzen festgelegt wie etwa Fahrdienste oder Gartenarbeit. Damit war sie auch schon zwischen den Zeilen bei dem Appell, sich zu überlegen, ob nicht eine Mitgliedschaft in der Nachbarschaftshilfe für den einen oder anderen eine Option für ein ehrenamtliches Engagement sein könnte. Denn eines muss die 2. Vorsitzende auch registrieren: Viele, die Hilfe bräuchten, rühren sich nicht. Die kleinräumigen Strukturen in einer Landgemeinde, wo nicht allzu viel verborgen bleibt, schlagen auch hier durch. „Ich habe den einen oder die andere im Auge, aber wenn ich sie konkret anspreche, dann sagen sie: ,Nein, ich brauche keine Hilfe.‘ Und ich bin sicher, dass da schlicht nicht stimmt. Die Scham, die ist einfach groß.“

