Ja zur Stromleitung, aber mit Abstand

Leben an der Starkstromleitung: Dagegen kämpft die Bürgerinitiative, die sich jetzt in Steiler bei Ottenhofen gegründet hat. Ihre Mitglieder wehren sich gegen den Ausbau der Bestandstrasse, die dann noch näher an die Bebauung heranrücken würde. © Vroni Vogel

Eine neue Bürgerinitiative kämpft in Ottenhofen und Neuching gegen den Ausbau der Starkstromleitung und für die Alternativplanung im Finsinger Holz.

Ottenhofen – Die Gründungsversammlung zur Bürgerinitiative „Starkstromleitung – Ja, aber mit Abstand zu Ottenhofen und Neuching/Lausbach“ fand in der Maschinenhalle in Steiler bei Ottenhofen statt. Statt die Bestandstrasse in unmittelbarer Nachbarschaft zu bebauten Bereichen zu erweitern, favorisiert die BI die unbebaute Alternativplanung durchs Finsinger Holz.

Beide Trassen seien genehmigungsfähig. Derzeit werde der Korridor Finsinger Holz vom Vorhabensträger jedoch nicht weiter verfolgt, obwohl dieser nach Ansicht der BI mehr Vorteile aufweise.

Der Betreiber Tennet könne sich „eine Trasse aussuchen“, sagte BI-Sprecher Johann Auerweck: „Wir fordern, die Trasse Finsinger Holz als alleinige Variante im Planfeststellungsverfahren auszuwählen, die Bestandstrasse zurückzubauen und damit die stark betroffenen Anwohner zu entlasten.“

Fünf Anwesen seien betroffen. Ein Abstand von teilweise nur 30 Metern zur Wohnbebauung sei nicht tragbar. Es gehe darum, „einen öffentlichen Aufschrei“ zu formulieren, betonte Auerweck. Er verwies auf Gesundheitsrisiken, führte das ständige „Prasseln“ als dauerhafte Geräuschbelastung an und informierte, dass mit der aufgerüsteten 380 kV-Leitung die vierfache Energiedurchleitung möglich sei. Der Ausbau der bestehenden Trasse sei den Anwohnern nicht zumutbar und „fernab jeder Menschlichkeit“.

Der Neuchinger Umweltreferent Robert Riexinger nannte als Betroffener die „enormen Spannungsfelder“, die schon zu vielen Überspannungsschäden geführt hätten, und sprach den Elektrosmog als Gefahr an. Die Trasse durch das Holz sei die „vernünftigere und umweltschonende Variante“, bilanzierte Riexinger.

Auerweck betonte, dass der Name Finsinger Holz irreführend sei, da in diesen Abschnitt gerade mal zehn Prozent Wald seien. Diese Variante sei die kürzere Trasse, was weniger Stromverluste auf Jahrzehnte, weniger Energieaufwand beim Bau und weniger Bodeninanspruchnahme bedeute.

Sie besitze alle Vorteile die von der Politik aktuell gewollt seien: eine 400 Meter kürzere Trassenführung und zwei große Gittermasten weniger. Die Trasse laufe zudem auf freier Flur über Wiesen und Felder und kreuze lediglich ein kurzes Waldstück, das momentan abgeholzt sei.

In der Umweltverträglichkeitsstudie der Raumordnung wird festgehalten: „Eine Zunahme von Tier- und Pflanzenarten der Gebüsche und des Halboffenlandes ist zu erwarten.“

Laut Auerweck könnte die Alternativtrasse mit einer „schnelleren und kostengünstigeren Bauweise“ umgesetzt werden. Die Bestandstrasse hingegen sei von den Anliegern und der Flughafentangente Ost (FTO) eingeengt. Nachdem die FTO „klare Abstandsregeln“ habe, würde Vergrößerung der Leitung die Anlieger stark belasten. So betrage der Abstand vom Draht zum Wohnhaus bei zwei Anliegern nur 30 beziehungsweise 44 Meter.

Die anderen Anlieger wären zwischen 70 und 130 Meter entfernt. Der Abstand von der Ortschaft Lausbach liege bei knapp 100 Metern. Dabei gebe der Staat klare Regeln vor, so Auerweck: „200 Meter Mindestabstand zu sonstigen Wohnhäusern und 400 Meter zu Ortschaften.“

Die Bürgerinitiative sieht die Grundrechte der Menschen in Gefahr, da durch das Schlupfloch der alten Leitungsrechte „die physische und psychische Gesundheit der Menschen außer Acht gelassen wird“.

Die Redner bedankten sich für die Unterstützung durch die lokale Politik. Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) und ihr Neuchinger Amtskollege Thomas Bartl (CSU) waren bei der BI-Gründung als Gäste anwesend. Auch das Landratsamt habe sich positiv zur kürzeren Alternativtrasse in der Stellungnahme zur Raumordnung geäußert.

Die Gemeinde Finsing allerdings lehnt die von der BI favorisierte Trasse Finsinger Holz ab und möchte den naturnahen Bereich erhalten. Jetzt wendet sich die BI an die große Politik, hat bereits eine Petition im Bayerischen Landtag eingereicht und hofft auf viele Unterschriften unter www.openpetition.de/ottenhofen. VRONI VOGEL