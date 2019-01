Pfarrerin Kühn stellt sich vor

Die evangelische Kirche hat sich neu organisiert und mit Pfarrerin Elisabeth Kühn eine neue Verantwortliche für Ottenhofen bestimmt.

Ottenhofen–Die evangelische Kirche hat sich neu organisiert und mit Pfarrerin Elisabeth Kühn eine neue Verantwortliche für Ottenhofen bestimmt. Die 36-jährige Theologin nutzte den Neujahrsempfang der Gemeinde, um sich vorzustellen. Kühn sagte, sie freue sich auf die neue Aufgabe, die sie jetzt seit Jahresanfang habe. Ihr oblag dann das Tischgebet für die bereits fertigen Weißwürste.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte die Pfarrerin, die mit einem Software-Ingenieur verheiratet ist und drei Kinder hat, dass die Umstrukturierung mit der Verteilung der Gemeindeglieder der evangelischen Kirche in Markt Schwaben, zu der Ottenhofen gehört, zu tun habe. Kühn hat eine halbe Stelle. Rund 200 Protestanten lebten in Ottenhofen. Hier will die Pfarrerin nicht stehen bleiben: „Es gibt so viele ökumenische Beziehungen. Alle sind willkommen.“

Für eine Festlegung von Schwerpunkten sei es noch etwas früh, gab sie zu. „Wo werde ich gebraucht? Was läuft schon, wo kann ich mich einklinken?“ Das seien die Fragen, die sie jetzt beschäftigen. Kühn nutzte den Neujahrsempfang, um mit den Ottenhofenern ins Gespräch zu kommen.

von Klaus Kuhn