Ende einer Traditionsbäckerei: Kein Nachfolger in Sicht - „Schließen schweren Herzens“

Von: Friedbert Holz

„Danke für Ihre langjährige Treue“ steht an der mittlerweile verschlossenen Tür der Traditionsbäckerei Haug. © dz

Die Traditionsbäckerei Haug in Herdweg, Gemeinde Ottenhofen, schließt nach gut 100 Jahren. Es konnte kein Nachfolger gefunden werden. Angefangen hatte alles als Kolonialwarenhandlung.

Herdweg – Es ist immer schmerzlich, wenn ein lokaler Nahversorger wegbricht, wenn ein beliebter Traditionsbetrieb aufgeben muss. Dieses Schicksal hat nun auch die Bäckerei und Konditorei Haug in Herdweg, Gemeinde Ottenhofen, ereilt. Ob und wie es dort weitergeht, steht noch nicht fest, darüber entscheidet nun, so der ehemalige Besitzer Josef Haug, eine Erbengemeinschaft.

Traditionsbäckerei Haug schließt: Geschäft startete um 1920 als Kolonialwarenhandlung

Um das Jahr 1920 herum entstand, so hat Heimatforscher Leopold Kölbl aus Herdweg rechechiert, diese Bäckerei, direkt an der Straße von Markt Schwaben nach Pastetten. Zu Beginn wurde sie als so genannte Dampfbäckerei von Josef Haug und seiner Frau Maria gegründet, und sie betrieben auch noch einen Kolonialwarenhandel. Der Name für einen solchen Laden geht darauf zurück, dass zur Kolonialzeit überseeische, damals teils noch exotische Lebens- und Genussmittel angeboten wurden, wie etwa Zucker, Kaffee, Tabak, Reis oder Kakao, auch Gewürze aus Asien und Tee.

Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es hier sogar Kohlen, Petroleum und Milchprodukte zu kaufen. Inhaber Josef Haug verstarb schon früh, gerade 36 Jahre alt, er hinterließ neben seiner Frau einen Sohn gleichen Namens. Seine Gattin heiratete wieder, den Bäckermeister Josef Faltlhauser, diese Ehe blieb aber kinderlos. Als auch Faltlhauser starb, übernahm Josef Haug junior den Betrieb des Vaters, auch er hatte den Beruf eines Bäckers erlernt.

Traditionsbäckerei Haug hört auf: Bäcker war sehr beliebt - Nicht nur bei Einheimischen

Der junge Mann heiratete bald Barbara Widmann aus dem nahen Siggenhofen, ihnen wurden sechs Kinder geschenkt. Die Bäckerei führte Josef Haugs Mutter zusammen mit ihrer Schwiegertochter, später trat schließlich Sohn Sepp in die Fußstapfen seines Vaters – der Vorname Josef sollte sich also wie ein roter Faden durch die männliche Familien-Linie ziehen.

Sepp Haug, der nun aufgehört hat, war ein sehr beliebter Bäcker, dessen Waren nicht nur von Kunden aus Herdweg, Ottenhofen oder dem nahen Markt Schwaben geschätzt wurden. Auch Vorbeifahrende legten gerne einen Stopp bei ihm ein. Während der 72-Jährige vorwiegend in seiner Backstube stand, kümmerte sich seine fünf Jahre jüngere Frau Brigitte zusammen mit Sohn und Aushilfskräften um den Verkauf der Backwaren im Laden.

Aus verschiedenen persönlichen Gründen mussten in den vergangenen Jahren die Geschäftszeiten allerdings etwas verkürzt werden, und nun kam vor kurzem das Ende dieser beliebten Bäckerei. Ein Schild an der Eingangstüre informiert die Kunden darüber mit den Worten: „aus gesundheitlichen Gründen und wegen meines fortgeschrittenen Alters schließen wir schweren Herzens unseren Bäckereibetrieb.“

