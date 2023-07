Ottenhofener Bienenfass‘l: Die Welt der Bienen hautnah erleben

Bei seinem Bienenfass’l hat sich Imker Stefan Ways aus Ottenhofen eng mit dem Forstinninger Bienen-Experten Richard Hörl abgestimmt. © Privat

Imker Stefan Ways hat in Ottenhofen eine Nistmöglichkeit hinter Glas geschaffen: das Bienenfass‘l.

Ottenhofen – Sichtlich zufrieden mit seinem Bienenvolk im Schaukasten an der Semptbrücke in Ottenhofen zeigt sich Stefan Ways vor der Honigernte. „Die Bienen haben die perfekten Eigenschaften für einen Imker: sanftmütig, schwarmträge und fleißig. Ich denke, es wird heuer eine gute Ernte für den Wildblumenhonig werden“, schreibt Ways in einer Pressemitteilung.

Die Idee, ein Bienenvolk hinter einer Glasscheibe beobachten zu können und mit einer Nisthilfe für Wildbienen zu kombinieren, habe als Familienprojekt schon am Anfang der Corona-Pandemie begonnen, als es Kontaktbeschränkungen gab und es viele Menschen in die Natur trieb. „Damals war es ein glücklicher Umstand, dass ein mächtiger Baumstamm am Ufer der Sempt auf dem Nachbargrundstück gefällt werden musste und wir uns mit dem Besitzer schnell einig wurden, diesen Stamm nicht als Brennholz zu verwenden, sondern daraus eine Schaubeute zu bauen.“

Zusammen mit vielen Helfern sei diese urtypische Behausung für Bienen in einer Baumhöhle in einer beeindruckenden Größe errichtet worden „und ist jetzt nach Fertigstellung mittlerweile eine beliebte Attraktion für Spaziergänger und Kinder, um das eifrige Treiben der Bienen hinter der großen Scheibe zu beobachten“, berichtet Ways. Auch Schul- und Kindergartengruppen hätten schon dort vorbeigeschaut.

Als leidenschaftlicher Naturfreund und Imker sei es Ways wichtig gewesen, auch eine Nistanlage für Wildbienen zu errichten. Wildbienen – das seien nicht etwa verwilderte Honigbienen, sondern deren nächste Verwandte. In Deutschland gebe es rund 560 Arten, die eine bislang weit unterschätzte Bedeutung als Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen hätten.

„Ohne sie müssten wir nicht nur auf Obst und Gemüse verzichten, sondern auch auf viele Würzkräuter in jeglichen Speisen. Leider stehen rund 300 ihrer Art auf der Roten Liste. Ihre Erhaltung und Förderung sollte daher in unser aller Interesse liegen“, findet er und hat sich deshalb sehr eng mit Richard Hörl, langjähriges Vorstandsmitglied im Bienenzuchtverein Forstinning, abgestimmt. „Seine Erfahrungen als Spezialist für Wildbienen waren eine wertvolle Hilfe, um eine qualitativ hochwertige Anlage zu bauen, die auch funktioniert.“

Anders als Honigbienen, leben Wildbienen nicht in einem gemeinsamen Bienenstock als Volk, sondern bauen sich alleine lebend ihre eigenen Nester. Um ihre Brutzellen anzulegen, brauchen sie Hohlräume wie Schilfrohre, alte Käferfraßgänge in einem Baumstumpf oder Erdlöcher. Sobald in diese Röhren Nektar und Pollen als Futtervorrat für die schlüpfende Brut eingelagert wurden, wird ein Ei abgelegt und die Zelle verschlossen. Zu einer gezielten Förderung zählen daher geeignete Nisthilfen, denen die natürlichen Nistplätze als Vorbild dienen, sowie ein vielfältiges Nahrungsangebot in Form von Wildblumen.

Damit eine Nisthilfe wirklich von Insekten angenommen wird, benötigt es geeignete Nistmaterialien und einen optimalen Ort. Wildbienen seien sehr wählerisch bei den Nahrungsquellen wie auch bei den Nistplätzen. Wichtig sei unter anderem ein warmer Standort, am besten in der prallen Sonne. Eine geeignete Unterschlupf- und Fortpflanzungsmöglichkeit enthält ein unterschiedliches Angebot von Nistgängen, die in trockenes Hartholz, wie Eiche oder Buche, gegen die Maserung gebohrt wurden. Der Durchmesser der Löcher muss zwischen drei und acht Millimeter variieren, scharfe Kanten müssen abgeschliffen werden. „Sonst können sich die Insekten an den Flügeln verletzen, wenn sie in die Gänge schlüpfen.“

Die Besiedler am Ottenhofener Bienenfass’l finden außerdem Niströhrchen aus Schilfrohrmatten und einen Sandkasten, in dem sich bevorzugt die Pelzbiene ihre Gänge graben kann. Dabei ist noch reichlich Platz für den weiteren Ausbau des Wildbienenbestands: Geplant sind Strangfalzziegel sowie Tot- und Morschholz.

Um Besucher und Beobachter auch mit Informationen zum Nutzen und der Arbeitsweise der Bienenarten zu versorgen, gibt es an dem Wildbienen-Nisthilferegal am Semptweg in Ottenhofen einen Schaukasten mit Erklärungen und Bildern.

Kontakt zum Bienenzuchtverein können Interessierte über www.bienenzuchtverein-forstinning.de aufnehmen. red