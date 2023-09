Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley: „Die Zahl an Menschen, die mich hassen, steigt“

Von: Raffael Scherer

Hauptamtliche Bürgermeisterin von Ottenhofen ist Nicole Schley seit Mai 2020.

Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley zieht Bilanz.

Ottenhofen – Die erste Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley (53, SPD).

Frau Schley, beim Rückblick auf die vergangenen drei Jahre: Wie ist es Ihnen ergangen?

Eigentlich muss man bei mir ja schon einen Neunjahres-Rückblick machen. Denn die meisten Projekte, die ich angefasst habe, sind Langzeit- und Großprojekte. Das betrifft etwa Bebauungspläne, die einfach länger dauern als drei Jahre und jetzt so langsam Früchte tragen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen: Es läuft gut.

Haben Sie da ein paar Beispiele?

Ich habe als erstes eine Mittagsbetreuung gebaut, damit all die Mütter arbeiten gehen können. Daraufhin haben wir den Bau begonnen für ein zweites zusätzliches Kinderhaus, das am 1. Januar 2024 in Betrieb geht. Was auch noch ein Leuchtturmprojekt ist, ist der geförderte Wohnbau. Da sind wir zum 1. Mai 2024 einzugsfertig. Und dann haben wir da noch das Neubaugebiet auf den Weg gebracht.

Da hat aber manches nicht so hingehauen wie gedacht.

Leider haben uns da Corona und der Ukraine-Konflikt reingeregnet. Wir wollten 20 Grundstücke verkaufen, es wurden aber nur acht. Da fehlt uns einfach die Einnahme, sodass man seine Pflichtaufgaben auch erfüllen kann. Die Verwaltungsausgaben, die Unterhaltskosten für unsere Gebäude – alles wird teurer. Und das summiert sich noch mehr, wenn die Energiekosten steigen.

Wie steht es denn nun finanziell um die Gemeinde?

In diesem Jahr ist es so, dass wir aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt querfinanzieren müssen, damit wir unsere Pflichtaufgaben noch erfüllen können. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr dann wieder so läuft, wie es sich gehört.

Wie steht es dabei um neue Gewerbesteuereinnahmen?

Uns schwebt schon immer ein kleines Gewerbegebiet vor, das zu Ottenhofen passt. Wir haben immer an Handwerk gedacht, große Logistikhallen sieht keiner von uns. Aber uns fehlt dazu das passende Grundstück. Da bin ich auch schon auf der Suche seit ein paar Jahren.

Und gibt es sonst noch weitere Projekte?

Uns schwebt ein Bewegungsparcours vor beim Sportplatz mit Geräten. Auch ein Beachvolleyballplatz am Sportplatzgelände ist in Planung. Und die Stockschützen wollen einen neuen, zeitgemäßen und überdachten Stockschützenplatz.

Und was waren kleine, schöne Höhepunkte?

Neben den Großprojekten wie Neubaugebiet, Kinderhaus und Mehrfamilienhaus sind zum Beispiel die Blühflächen im Förderprogramm von der Regierung von Oberbayern ein schöner Höhepunkt. Das ist nichts Großes, aber wir brauchen die Insekten ganz dringend. Die Schüler unserer Grundschule haben das Insektenhotel dazu gebaut. Was auch sehr schön war, war der Lehreraustausch mit unserer Partnerschule in Namibia. Unsere Schüler und Lehrer haben den Besuch aus Afrika sehr genossen und viel gelernt. Unsere Kinder müssen einfach über den Tellerrand hinausschauen lernen. Dass sie nicht nur fragen „Wann krieg’ ich das nächste iPhone?“, sondern auch sehen, dass es Kinder gibt, die froh sind, wenn sie jeden Tag etwas zu essen haben. Ich bin überzeugt, dass wir viel mehr solche Projekte wie unseres vor Ort in Namibia brauchen: Brunnen, Duschen, Dining Hall, Matratzen und Schuhe für alle Kinder. Die Fluchtbewegungen auf der ganzen Welt machen mir echt Kummer und können nur durch bessere Lebensbedingungen vor Ort eingedämmt werden.

Und was steht verkehrstechnisch auf der Prioritätenliste?

Das ist derzeit die Schwillacher Straße. Die ist sehr unübersichtlich und kurvig. Wenn da Mais angebaut wird, ist das eine sehr gefährliche Straße. Unser Plan ist, sie neu zu machen, mit einem richtigen Bankett. Dazu sollte aus heutiger Sicht hinter den Birken ein von der Straße getrennter Geh- und Radweg kommen. Eine Bauplanung, die wir schon vor vielen Jahren angestoßen haben, aber viel Geld kostet.

Also heißt es „bauen, bauen, bauen?“

Das Kinderhaus und der geförderte Wohnbau waren schon ein bisschen früher geplant, das Neubaugebiet sollte auch schon vor drei Jahren fertig sein. Aber so kam es eben jetzt, dass alle drei auf einmal fertig wurden. Ich schaue schon immer, dass die Gemeinde sich langsam entwickelt. Ich möchte kein Poing aus Ottenhofen machen. Das hat sich zu schnell entwickelt.

Und wie läuft die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Sehr offen, sehr gut, sehr konstruktiv. Wir haben einen guten Weg miteinander gefunden, dass jeder sagen darf, was er denkt, und jeder gehört wird. Die Kollegen sind sehr engagiert und bereiten sich auf jede Sitzung vor.

Sie sind seit 2020 hauptamtliche Bürgermeisterin. Ottenhofen ist von der Einwohnerzahl her ja nicht die größte Gemeinde. Braucht es die Hauptamtlichkeit überhaupt?

Die Frage, ob Haupt- oder Ehrenamt, hängt nicht nur von der Größe der Gemeinde ab, sondern von den Aufgaben und den Projekten. Bauleitplanungen, Feuerwehr, Wasserversorgung – da sind ganz viele Themen, wo Vollzeit-Einsatz gefordert ist. Ich habe damals 40 Stunden pro Woche im Rathaus ehrenamtlich gearbeitet, was nicht richtig war. Nun verbringe ich 70 bis 80 Stunden in der Woche mit Abend- und Wochenendterminen und Vorbereitungen. Da war sich auch der Gemeinderat einig, dass das ein Hauptamt sein muss.

Wie haben das denn die ehrenamtlichen Bürgermeister zuvor hinbekommen?

Die Zeiten haben sich geändert. Früher gab es ein „Shake-Hands“, da hat der Bürgermeister dem Bauern die Hand geschüttelt, gemeint: „Dann gibst du mir 100 Quadratmeter für die Straße“, und dann hat der gesagt: „Des mach ma.“ Heutzutage geht das gar nicht mehr. Alles muss vorher rechtlich abgesichert sein. Die Bürokratie ist schlimmer geworden, nicht besser.

Spielt da auch die Corona-Pandemie eine Rolle?

Definitiv. Ich glaube, dass sich durch Corona viel verändert hat, auch im Umgangston miteinander. Es sind sehr viel mehr „Ich-AGs“ unterwegs. Leute, die nur noch auf sich selbst schauen. Das Miteinander ist mir ein bisschen verloren gegangen. Ich hoffe aber auch, dass wir da wieder rauskommen. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass man Dinge gemeinsam macht und nicht gegeneinander.

Und haben Sie vor, in drei Jahren nochmals zu kandidieren?

Es wird nicht einfach. Die Zahl an Menschen, die mich hassen, steigt, weil ich natürlich auch unbeliebte Entscheidungen durchsetzen muss. Ich würde gern noch mal kandidieren, denn die Arbeit macht mir große Freude, weil ich viel gestalten kann. Ich lasse es mal auf mich zukommen.