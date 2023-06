Männer als Mangelware: Chor Ottissimo sucht Tenöre

Von: Raffael Scherer

Deutlich mehr Frauen als Männer hat der Chor Ottissimo derzeit (v. l.): Chorleiterin Eva Mrosek, Tatjana Wagner, Anita Vollhardt, Andrea Haslberger, Daniela Kling, Eva Orinsky, Petra Mann, Elke Franke, Karin Göster, Rita Wiethaus, Franz Fuchs und Manfred Felix. © Raffael Scherer

Der Ottenhofener Chor Ottissimo hat eine neue Leiterin. Und er sucht händeringend nach Tenören.

Ottenhofen – Nicht nur mit den Temperaturen, auch musikalisch hält der Sommer weiter Einzug. Wie etwa beim Einsingen und den Übungen zum Ölen der Stimme des Ottenhofener Chors Ottissimo im Saal des Pfarrhauses. Ob das „Brrr“, wenn man in den kalten See springt, oder das „Mmmhm“ bei einer Kugel Eis, macht es sich bis hin zur immer wieder gesungenen Textzeile deutlich: „Der Sommer ist da!“

Doch trotz des sommerlichen Optimismus der 17 Sängerinnen und Sänger macht sich weiterhin bemerkbar, dass auch bei dem Ottenhofener Chor die Pandemie ordentlich Spuren hinterlassen hat: „Vorher waren wir eher doppelt so viele“, blickt der Unterschwillacher Franz Fuchs wehmütig zurück. Der 69-Jährige ist einer von nur zwei übrig gebliebenen Männer im Chor. Deshalb sei die Gruppe emsig auf der Suche nach neuen Sängern, vorwiegend Tenören: „Das ist aber generell überall so“, erklärt er seufzend und verweist auf eine Fortbildung des Singkreises München Ost, bei der er einer von drei anwesenden männlichen Tenöre war – von mehr als 60 Teilnehmern. Damals waren noch zwei Frauen in der Tonlage eingesprungen, damit das Trio beim Gesang nicht ganz untergeht.

„Das geht meistens schon in der Schule los. Wenn die Burschen in den Stimmbruch kommen, dann ist es vorbei mit dem Singen. Die Frauen bleiben da eher bei der Stange“, pflichtet ihm Eva Mrosek bei. Die 69-Jährige ist seit vergangenem Herbst die neue Chorleiterin, da ihre Vorgängerin Kerstin Gallenberger aus persönlichen Gründen aufhören musste. Die Grafingerin aus dem Landkreis Ebersberg kam über einen Kontakt aus Studienzeiten nach Ottenhofen. Und trotz des „ordentlichen Hatschers“ hierher, habe sie große Freude an ihrem neuen Amt: „Ich bin Lehrerin, das ist schon mal von Vorteil“, witzelt sie.

Zudem habe sie beim Bayerischen Sängerbund eine Ausbildung zur Leitung von Laienchören gemacht und in Ebersberg früher einen Landfrauenchor geleitet – der aber ebenfalls wegen mangelnden Nachwuchses verstummte. Zum Glück für die Ottenhofener, die der neuen Leiterin dankbar sind.

„Die erste Probe war für mich gar nicht leicht“, erinnert sie sich. Schließlich wusste weder sie noch der Chor genau, was einen erwartet. Im Gegensatz zur vorigen Leitung wollte sie zukünftig ihre Stücke in A cappella aufführen. Das Klavier soll dabei lediglich beim Proben als Hilfestellung dienen. „Ich hatte den Eindruck, dass ich vielleicht etwas zu schwierig eingestiegen bin“, resümiert die Grafingerin und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Aber mittlerweile haben wir ein gutes Einvernehmen gefunden und haben Spaß miteinander.“

Die an diesem Montagabend im Ottenhofener Pfarrhaus anwesenden elf Sängerinnen und Sänger nicken ihr bestätigend zu. Immerhin hatten sie unter der neuen Leitung bereits zwei Auftritte in der Adventszeit in Vaterstettener Seniorenheimen. „Und die waren alle sehr angetan und haben schon angefragt für den Sommer“, sagt Fuchs stolz. Daher probt die Gruppe derzeit für den 28. Juli, für ihren nächsten Auftritt in Vaterstetten. Nun heißt es allen voran für die beiden Männer ordentlich Proben, damit sie ihre Minderheit durch Stimmgewalt ausgleichen können. Und trotzdem wären die beiden froh, wenn sich ihnen noch weitere Männer anschließen würden, die Lust haben zu singen. Schließlich geben mehrere Stimmen Sicherheit und lassen den Chor voller klingen, erklärt Fuchs. Geprobt wird immer montags ab 19 Uhr im Gemeindesaal des Pfarrhauses Ottenhofen. Interessierte wenden sich per E-Mail an verein@ottissimo.de.