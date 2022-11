Der Christmas Hill strahlt wieder

Von: Daniela Oldach

Leuchtendes Winterwunderland: Wenn Schnee liegt, ist der Christmas Hill besonders stimmungsvoll. Am 26. November startet die diesjährige Saison - wieder mit Glühweinausschank und Musik. © Daniela Oldach

Am Ottenhofener Christmas Hill gibt‘s heuer wieder Glühwein für den guten Zweck und ein buntes Musikprogramm. Insgesamt hat das Ehepaar Hubder so schon gut 176 000 Euro an Spenden gesammelt.

Ottenhofen – Den amerikanischen Weihnachtszauber leben Anni und Peter Huber heuer wieder mit ihrem Christmas Hill. Energiekrise und steigende Preise halten das Ehepaar nicht davon ab, Haus und Garten am Eichenweg in Ottenhofen mit Lichterketten, Rentieren oder dem Wunschnikolaus zu schmücken und auf viele Besucher zu hoffen. Vom morgigen Samstag bis Dienstag, 27. Dezember, erstrahlt das Anwesen im Lichterglanz.

Umrahmt wird der Christmas Hill von einem musikalischen Programm. Die Ottenhofener Bläser stimmen am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr auf den Advent ein. Eine Premiere feiert Shepherd’s Delight aus Erding am Christmas Hill: Am Samstag, 3. Dezember, erklingen ab 18 Uhr weltbekannte Weihnachtslieder im Bigband-Sound. Stammgäste sind die Musiker der Blaskapelle Finsing. Sie spielen bayerische und internationale Weihnachtslieder am Sonntag, 11. Dezember, ab 17.30 Uhr.

Die Musikgruppe der Freien Evangelischen Gemeinde Markt Schwaben unterhält am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr. Ebenfalls aus Markt Schwaben zu Gast ist am Freitag, 23. Dezember, der Chor 10 000, der um 17.30 Uhr Weihnachtslieder aus aller Welt singt. Zum Abschluss der Christmas-Hill-Saison am 27. Dezember laden die Ottenhofener Sängerinnen um 18 Uhr zusammen mit dem Brandl Wast und Gerhard Nußrainer zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein.

Glühwein und Kinderpunsch gibt’s immer freitags bis sonntags ab 17 Uhr. Die heißen Stärkungen sind gratis. Die Hubers zahlen sie aus eigener Tasche, sammeln aber wieder Spenden zugunsten der Krebsstation der Haunerischen Kinderklinik (Intern 3) – und das bereits zum 19. Mal. Die stolze Summe von 176 651 Euro ist in den vergangenen 18 Jahren schon zusammengekommen. Peter Huber führt darüber exakt Buch. Nahezu jedes Jahr wird ein neuer Rekord aufgestellt. Ob heuer die 200 000-Euro-Marke geknackt wird? Anni Huber, sonst pure Optimistin, ist ein wenig skeptisch. „Die Leute müssen sparen. Aber umso wertvoller ist jeder gespendete Euro“, sagt sie und freut sich, „wenn es jetzt einfach losgeht“.

Seit Anfang Oktober wurde nahezu jeden Tag gewerkelt. „Wir hatten Glück mit dem Wetter“, sagt sie. Auch die Resonanz in der Bevölkerung, den Christmas Hill heuer wieder erstrahlen zu lassen, sei in und um Ottenhofen durchweg positiv. Neu ist heuer ein Regal, das mit Bastelarbeiten bestückt ist. Die Mitglieder der Freien Evangelischen Gemeinde haben ihre Kreativität spielen lassen und Weihnachtliches geschaffen. Gegen eine Spende sind die Arbeiten abzugeben.