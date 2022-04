Christmas Hill bringt fast 20 000 Euro

Dicker Spendenscheck trotz verkürzter Christmas-Hill-Zeit: Die stolze Summe von 19 265 Euro überreichten Peter (l.) und Anni Huber (r.) an Alois Fruth. © jw

Trotz verkürzter Christmas-Hill-Zeit und Corona konnte das Ehepaar Huber aus Ottenhofen wieder einen dicken Spendenscheck an die Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München übergeben.

Ottenhofen – Die Beliebtheit des Christmas Hill in Ottenhofen ist ungebrochen hoch – genauso wie die Spendenbereitschaft der Besucher. Ihr Haus und ihren Garten hatten Anni und Peter Huber in der Adventszeit wieder in ein Lichtermeer verwandelt. Den Weihnachtstraum mit amerikanischem Flair haben zahlreiche Besucher bewundert und die Spendenkasse ordentlich klingeln lassen. 19 265 Euro überreichte das rührige Ehepaar kürzlich an Alois Fruth. Der Isener ist Vorsitzender der Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München und sagte: „Ich bedanke mich recht herzlich. Jeder Euro ist hier gut aufgehoben.“

Trotz der Pandemie hatten sich die Hubers im vergangenen Winter entschlossen, ihren Garten für Besucher zu öffnen. Jeder war selbst verantwortlich, die Abstandsregeln einzuhalten. „Das verlief alles reibungslos“, freuen sich die beiden.

Auf den Ausschank von Glühwein und Kinderpunsch wurde zwar verzichtet, ebenso auf ein Musikprogramm. Das soll aber alles heuer wieder stattfinden, sofern es die Corona-Lage im Winter zulässt. Saison hat der Christmas Hill normalerweise vom Samstag vor dem ersten Advent bis zum Dreikönigstag, 6. Januar. Doch auch das war beim vergangenen Christmas Hill anders.

Nach Weihnachten war Schluss, denn die Hubers flogen wenige Tage später nach Australien, um ihre Tochter Daniela zu besuchen. Dreieinhalb Monate verbrachten sie am anderen Ende der Welt. „Deshalb können wir erst jetzt den Scheck überreichen, möchten uns aber noch mal bei allen Spendern herzlich bedanken. Mit dieser Summe hätten wir nie gerechnet“, sagt Anni Huber.

Die Hubers haben aber schon einen Kreis an regelmäßigen Spendern. Und eine Einzelspende eines Ottenhofeners, der nicht namentlich genannt werden will, brachte gleich 7000 Euro in die Kasse. Peter Huber führt exakt Buch über jede Einnahme. Einziger Wermutstropfen: In den vergangenen Jahren hatte immer Elke Gleiß den Spendenscheck entgegengenommen, doch die pensionierte Kinderkrankenschwester ist kürzlich im Alter von 78 Jahren gestorben.

jw