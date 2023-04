Ottenhofens Ferienprogramm ist gerettet

Von: Klaus Kuhn

Die Esel der Familie Greckl in Unterschwillach bekommen regelmäßig Besuch von den Ottenhofener Ferienprogrammkindern. Auch heuer soll es wieder soweit sein. © Klaus Kuhn

Heuer soll es in Ottenhofen wieder ein Sommerferienprogramm geben. Die bisherige Organisatorin setzt für die Zukunft auf junge Nachfolger.

Ottenhofen – Nach einem Jahr Pause wird es diesen Sommer wieder ein Ferienprogramm in Ottenhofen geben. Das steht jetzt fest, nachdem Petra Neitzel nicht nur ein sechsköpfiges Team („Alles alte Hasen!“) um sich scharen, sondern auch noch zwei jüngere Mütter begeistern konnte. Letztere wollen sich das anschauen, um zu lernen, wie man so etwas aufzieht. So berichtete es die Chef-Organisatorin ganz begeistert auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Und es wird ein richtig großes Programm werden. Neitzel geht aktuell von rund 30 Seiten Programm aus. Und das wird es in sich haben, die Organisatorin kann schon einige Dinge verraten. „Die Fischer waren die ersten. Die wollen ein Schnupper-Fischen anbieten“, erzählt sie. Das sei das erste Mal überhaupt, dass der Verein dabei sei. Wie berichtet, hatten die Fischer bei den jüngsten Vorstandswahlen einen Generationswechsel vollzogen, jüngere Leute in die Verantwortung gebracht, und jetzt steigen diese also ein.

Familie Greckl in Unterschwillach habe schon telefonisch zugesagt, dass die Kinder zu den Eseln kommen können. Filzen und Batik werde zum kreativen Angebot gehören, weiß Neitzel auch schon zu berichten. Die Gartenbau- und Heimatfreunde hätten zugesagt, die DJK Ottenhofen auch. Sie sei sicher etwas spät dran, aber das werde schon noch, meint Neitzel. Darum gebe es auch noch keinen Ansatz für ein Programmheft, wohl aber eben eine Vorstellung über die Dimension.

Wichtig sei erst mal, dass es doch wieder geklappt habe. „Das ist jetzt auch mein letzter Versuch“, sagt Neitzel erneut. Und er scheint erfolgreich zu werden. Man werde sich, was die Anmeldungen angeht, noch mal nach dem alten Muster richten. Die neuen Kräfte könnten dann mit dem neuen System arbeiten.

Sie sei sehr froh, dass es mit den beiden jüngeren Müttern gelungen sei, dem ganzen Projekt „Ferienprogramm“ eine Zukunft zu geben. Neitzel rührt aber doch noch die Werbetrommel und meint, dass das so übermäßig viel Arbeit gar nicht sei. Und vor allem: Diese Arbeit lohne sich allemal.

Bürgermeisterin Nicole Schley kommentiert die erfolgreichen Bemühungen Neitzels auf Nachfrage dankbar: „Ich finde das super, vor allem ihr Ideenreichtum beeindruckt mich.“ Und sie setzte hinzu: „Es wäre wirklich schade gewesen, wenn das Ferienprogramm eingeschlafen wäre.“