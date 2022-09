Eiserne Hochzeit Meixner: Immer im Schwung

Von: Uta Künkler

Teilen

Eiserne Hochzeit feierten Elfriede und Walter Meixner. © Vroni Vogel

Elfriede und Walter Meixner aus Ottenhofen feiern ihre Ehe, die seit 65 Jahren hält. Ihr Tipp: Immer im Schwung bleiben, niemals Langeweile aufkommen lassen.

Ottenhofen – „Eine langweilige Ehe gibt’s bei uns nicht“, betonte die 86-jährige Elfriede Meixner, als sie mit ihrem gleichaltrigen Ehemann Walter bei guter Gesundheit Eiserne Hochzeit in Ottenhofen feierte. Beide blicken auf ein arbeitsreiches Leben zurück, in dem bis heute auch die Geselligkeit, die Liebe zur Volksmusik und zum Tanz sowie der Sport einen wichtigen Platz einnehmen.



„So lustig war’s immer“, erinnerte sich Elfriede Meixner an die Treffen des Trachtenvereins Neu Edelweiß in Markt Schwaben und an den guten Zusammenhalt. Bei einem Trachtenvereinsfest im Jahr 1951 hat Amor zielsicher seine Pfeile platziert. Walter Meixner sah seine Elfriede, die im Dreigesang auftrat und hat sich sofort in das Mädchen verliebt. „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Die erste Begegnung habe wirklich „wia da Blitz“ eingeschlagen und „nachgegeben hat er nimmer“, bestätigte Elfriede Meixner.



1957 heiratete das junge Paar in Markt Schwaben. Das schöne Brautkleid habe eine gute Freundin genäht, die Damenschneiderin war. Gerade mal 30 Mark habe der Traum in Weiß gekostet. Elfriede Meixner, die aus Markt Schwaben stammt, war als Herrenschneiderin tätig. Ihr Mann Walter wurde in Tschechien geboren, kam als Kind 1946 mit seiner Familie nach Bayern und ließ sich in Ottenhofen nieder. Mit viel Eigenleistung bauten die Meixners dort später ihr Haus.



Walter Meixner arbeitete als Bauleiter bei der Firma Stahlgruber in Poing und eröffnete 1971 ein eigenes Baugeschäft mit zwischenzeitig rund 60 Beschäftigten. „Ich war der größte Arbeitgeber von Ottenhofen.“ Elfriede und Walter Meixner haben vier Söhne, zehn Enkelkinder und sechs Urenkel.



Walter Meixner war viele Jahre Fußballer und spielte 30 Jahre lang Tennis. Über seine Elfriede kam er zum Trachtenverein, engagierte sich dort 22 Jahre als Vereinsvorsitzender und 18 Jahre lang als Vize. Außerdem saß der rüstige Senior 18 Jahre lang im Ottenhofener Gemeinderat.



Seine temperamentvolle Ehefrau gibt immer noch als Lehrerin für Gymnastikkurse an. „Ich habe eine Seniorengruppe“. Überdies singt Elfriede Meixner im Ottenhofener Dreigesang, seit über 55 Jahren im Chor und spielt Gitarre.



Gemeinsam fuhr das Ehepaar zehn Jahre lang regelmäßig zum Yoga nach Erding, um bei Anneliese Heger Entspannungsübungen zu erlernen und anzuwenden. Als es beruflich und zeitlich möglich war, haben die zwei auch das Reisen entdeckt. „Wir haben die halbe Welt bereist“, erzählte Walter Meixner.



Wenn es gesellige Treffen gibt, sind die beiden immer noch unterwegs. „Es ist wichtig, den Kontakt zu den Jüngeren nicht zu verlieren und man darf auch nicht aufhören zu lernen“, riet Elfriede Meixner.



In der 65-jährigen Ehe steckt offensichtlich viel Schwung. „Wir sind zwei starke Charakter, da hat es ab und zu schon mal gescheppert“, meinte Elfriede Meixner. Doch Trennung sei nie ein Thema gewesen. „Wir haben uns immer wieder zusammengerauft und alles ausgeredet“. Walter Meixner ergänzte: „Wir haben immer ein Ziel vor Augen gehabt.“



Zur Eisernen Hochzeit gab es viele Glückwünsche. Auch Landrat Martin Bayerstorfer und Vizebürgermeister Dieter Effkemann gratulierten dem jung gebliebenen Jubelpaar.

VON VRONI VOGEL