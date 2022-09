Energiekrise dreht Christmas Hill nicht den Strom ab

Von: Daniela Oldach

Frohe Gesichter auch in einer schweren Zeit: Anni und Peter Huber verwandeln Haus und Garten auch heuer wieder in den Christmas Hill. Hauptgrund ist das Spendensammeln. © Daniela Oldach

Der amerikanische Weihnachtstraum im Garten von Anni und Peter Huber – bekannt als Christmas Hill – wird heuer trotz der Energiekrise wieder wahr werden.

Ottenhofen - Rentiere werden sich im Garten tummeln, der Wunschnikolaus grüßt am Eingang und auch die Zuckerstangen erstrahlen in ihrer Pracht am Ottenhofener Eichenweg. „Eine generelle Absage stand für uns gar nicht zur Diskussion“, versichern Anni und Peter Huber.



Die Energiekrise lässt das rührige Ehepaar aber nicht kalt. Herausgekommen ist ein Kompromiss. Die Beleuchtung des idyllischen Areals startet am Samstag, 26. November, dem Vorabend des ersten Advents. Letzter Tag ist dann am Dienstag, 27. Dezember. „Das ist ein Entgegenkommen in dieser Situation. Üblicherweise war die Beleuchtung immer bis zum Dreikönigstag. Nur im vergangenen Jahr haben wir aus privaten Gründen auch nach Weihnachten aufgehört“, sagt Peter Huber.



Zudem wird die Beleuchtungszeit verkürzt. „Wir beginnen gegen 17 Uhr. Da gehen die Leute spazieren und schauen gerne vorbei. Schluss ist dann um 21 Uhr. Zuvor war es auch immer länger“, so die Hubers.



In den Jahren 2020 und 2021 gab es keinen Glühwein- und Kinderpunschausschank. Das wird sich heuer wieder ändern. Freitags bis sonntags spendieren die Hubers den Besuchern die warmen Stärkungen. Zudem gibt es Platzerl. Auch den Strom zahlen die Hubers aus der eigenen Tasche. „Bisher waren es immer zirka 160 Euro“, weiß Peter Huber.



Jeder Euro der Besucher, der in den aufgestellten Spendentopf wandert, kommt zu 100 Prozent der Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München zu Gute. Hier werden die Gelder dringend benötigt. Und das ist auch die größte Motivation für die Hubers, heuer wieder den Christmas Hill zum Erleuchten zu bringen. Die Gesamtspendensumme kratzt schon an der 200 000 Euro-Marke.



„Wir verwenden fast nur noch LED-Lampen. Es sind eh weniger Birndl als viele glauben. Und wir haben wir auch eine Photovoltaik-Anlage und produzieren Strom“, so Peter Huber. „Außerdem sparen unsere Besucher dann zuhause ihren Strom“, ergänzt Ehefrau Anni augenzwinkernd.



Dass es zu Corona-Einschränkungen kommen wird, glauben die Hubers nach derzeitigem Stand nicht. „Auf der Wiesn interessiert es ja auch keinen. Und bei uns ist man auch noch an der frischen Luft“, sagen die beiden. Eine Absage käme für die Hubers nur in Frage, wenn der Freistaat einen Riegel vorschieben würde. „Wenn die Regierung solche Veranstaltungen verbieten sollte, würden wir uns beugen müssen. Aber von unserer Seite aus steht nichts im Wege. Wir wollen unseren Besuchern wieder eine Freude bereiten und natürlich Spenden sammeln. Die Zeit ist eh beschissen“, redet Peter Huber Klartext.



Noch nicht in trockenen Tüchern ist das Rahmenprogramm. Geplant sind das offene Weihnachtssingen der Ottenhofener Sängerinnen, ein Auftritt der Blaskapelle Finsing sowie weitere musikalische Gastspiele von Gruppen oder Chören. do