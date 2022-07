Ottenhofen: Ausstellung der Heimatforscher zur Geschichte der Schule

Von: Klaus Kuhn

Modell der Hofmark: Bürgermeisterin Nicole Schley und Heimatforscher-Sprecher Franz Weber. © Klaus Kuhn

In der Ottenhofener Sporthalle fand eine Ausstellung der Heimatforscher zur Geschichte der Schule im Ort statt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.

Ottenhofen – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben die Heimatforscher in Ottenhofen gewissermaßen zugeschlagen: Ihre große Ausstellung „Geschichte der Schule Ottenhofen“ in der Schulsporthalle war ein Erfolg.

Sprecher Franz Weber hatte bei der offiziellen Eröffnung gleich eine ganze Reihe von Dankesworten zu verteilen, unter anderem an Schulleiterin Sonja Blaha, aber auch an ihre Vorgängerinnen sowie an Bürgermeisterin Nicole Schley.

Ottenhofen: Heimatforscher tragen alte Unterrichtsmaterialien zusammen

Die Hauptarbeit, nämlich die Aufarbeitung der gesamten Schulgeschichte, war auf Plakaten an einer Längsseite der Halle zu sehen. Die Heimatforscher hatten unzählige Bilder zusammengetragen, die für jeden zugänglich auf den Tischen ausgebreitet lagen. An den Wänden waren alte Unterrichtsmaterialien zusammengetragen worden, darunter auch die großen Karten, mit denen die Lehrer in die Klassen kamen, um sie an Kartenständern aufzuhängen.

Die Ausstellung reichte bis in die aktuelle Zeit: Werkstücke von Schulkindern aus den letzten Wochen waren zu sehen. Dass an der Gebäuderückseite die Hofmark in ihrer damaligen Größe zu sehen war, hatte einen guten Grund: Ihr Besitzer waren nämlich lange Zeit großer Förderer des Schulwesens in Ottenhofen.

Heimatforscher: 1897 musste die Schule drei Woche schließen - wegen Masern

Elisabeth Greckl hat sich verdient gemacht um die sogenannte „Grüne Ecke“, die Tierpräparate, wie sie tatsächlich in Ottenhofen Verwendung gefunden hatten, zeigte. Eine bebilderte Liste der Seelsorger fehlte ebenso wenig. Schließlich war bis 1919 die geistliche Schulaufsicht auch in Ottenhofen ständig präsent. Erst dann übernahm der Staat gänzlich das Schulwesen.

Weber nannte noch einige herausragende Daten aus der Schulgeschichte, wie etwa eine Masernepidemie, die im Jahr 1897 dazu geführt hatte, dass drei Wochen lang die Schule geschlossen werden musste. Damals konnte die Krankheit sogar noch tödlich enden, wie Weber an einem Beispiel belegen konnte.

Schulgeschichte: Pädagogik änderte sich dramatisch

Die Fünf-Tage-Woche wurde erst 1971 eingeführt. Fünf Jahre später wurde eine Schulbuslinie eingerichtet. Auch die Pädagogik änderte sich dramatisch: Schulzeugnisse mit der Bemerkung „Die Veranlagung grenzt an Schwachsinnigkeit“ würden heute ganz sicher und mit Erfolg vor dem Richter enden. Damals gab es so etwas tatsächlich.

Besondere Würdigung in der Ausstellung erhielten die Eheleute Otto und Anna Forthoffer, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit und bis 1978 das Schul- und Gemeindeleben in Ottenhofen so geprägt haben, dass Otto Forthofer 1990 zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt wurde.

Heimatforscher: Zwei Aktionen kurz hintereinander

Dass die beiden großen Aktionen der Heimatforscher so kurz hintereinander stattgefunden haben, ist der Pandemie geschuldet. Die Forscher konnten keine größeren Veranstaltungen durchführen, haben aber ihre eigentliche Arbeit fortgesetzt: erst zur Wirtschafts-, dann zur Schulgeschichte.

Die Leistung der Gruppe wird erst richtig deutlich, wenn man bedenkt, dass neben Franz Weber und Elisabeth Greckl noch Uli Kiesle, Leopold Kölbl, Alois Schwanzer und Alfred Greckl sind. Diese kleine Gruppe hatte alles auf die Beine gestellt.

Heimatforscher: Gruppe würde sich über Verstärkung freuen

Franz Weber hatte zu einer früheren Gelegenheit bereits erklärt, dass sich die Sechs über eine personelle Verstärkung freuen würden. Wer also Interesse hat, ehrenamtlich die verschiedenen Themen der Heimatgeschichte von Ottenhofen zu bearbeiten, ist herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Dies kann per Mail an weber.franz55@gmail.com erfolgen.

