Erfolgreiche Aktion der Heimatforscher: 57 Hofnamenschilder für Ottenhofen

57 Hofnamenschilder haben die Heimatfreunde Ottenhofen übergeben. Dem war eine umfangreiche Recherche vorausgegangen.

Ottenhofen– Die Heimatforscher Ottenhofen unter Führung von Franz Weber haben mit ihrer Aktion, Hofnamenschilder auszugeben, einen großartigen Erfolg erzielt. Der Vorsitzende konnte am Sonntag nicht nur eine Vielzahl von Gästen im Sportheim empfangen, sondern auch imposante Zahlen und historische Details nennen.

Ottenhofen: Etwa 70 Gebäude kamen für ein Hofnamenschild in Frage

Wie berichtet, haben die Heimatforscher als Basis für ihre Erhebungen die so genannte Renovationskarte von 1855 verwendet und die danach entstandenen Gebäude bis zum Jahr 1900 erfasst. Einige der in dieser Karte eingetragenen Höfe sind nicht mehr vorhanden, sodass etwa 70 Gebäude letztlich mit einer solchen Tafel aus Aluminium hätten versehen werden können. Tatsächlich Interesse haben 57 Hauseigentümer bekundet. „Das ist eine ganz erstaunliche Quote“, freute sich Weber im Gespräch mit der Heimatzeitung. Das älteste Gebäude, das die Heimatforscher erfasst haben, stammt aus dem Jahr 1234. Es ist die Hofmühle zu Schwillach.

Recherche in Staatsarchiven und beim Kloster

Bei der kleinen Feierstunde am Sonntag waren die Frauen der Heimatforscher wieder tätig, hatten Kuchen gebacken, und in einer solchen Atmosphäre ließ sich eine Menge lernen. So breitete der Vorsitzende ausführlich aus, wie die Heimatforscher zu ihren Informationen über die verschiedenen Häuser gekommen sind. Da waren die Staatsarchive in München und Landshut, aber auch beim Kloster in Ebersberg. „Die haben sehr gute Aufzeichnungen.“

Bei der Hofmark in Ottenhofen allerdings gab es ein Problem: Die Unterlagen waren zwar sauber eingelagert, aber dann gab es einen Brand, der all diese wertvollen Dokumente zerstört hat. Auch hatten die Heimatforscher, die ja allesamt keine studierten Historiker sind, ihre liebe Müh und Not mit den Handschriften der Verantwortlichen damals: „Die Pfarrer haben Handschrift gehabt ... Auch nicht vom Feinsten“, kommentierte Weber.

Lange gab es keine allgemein anerkannte Schreibweise für die Ortsteile

Bei Temperaturen, bei denen Schüler zuweilen hitzefrei bekommen, gab es Heimatkundeunterricht der lockeren Art: „Ein ganzer Hof, das waren rund 100 Tagwerk Grund und vier Rösser“, berichtete Weber. Von da an wurde heruntergerechnet: Ein halber Hof waren dann eben nur noch zwei Rösser und deutlich weniger Grund. Ganz am unteren Ende der Sozialskala standen dann die, die nur ein winziges Häuschen hatten und vielleicht drumherum noch einen kleinen Garten. Das Ganze musste man obendrein verstehen unter den Bedingungen der Grundherrschaft, wie Weber erläuterte.

Überdies gab es lange keine gesicherte und allgemein anerkannte Schreibweise für verschiedene Ortsteile. Herdweg beispielsweise hieß lange auch „Heertweg“.

Das Benefiziatenhaus ist einst komplett abgebrannt

Alle, die ein Hofnamenschild bestellt hatten, erhielten eine Urkunde mit interessanten Basisdaten zu ihrem Haus. Das Benefiziatenhaus an der Schwillacher Straße direkt neben der Zimmerei beispielsweise war zunächst aus Holz gebaut, aber am 21. Juni 1836 haben zwei Burschen aus Ottenhofen hier Feuer gelegt und das Gebäude komplett eingeäschert. Nach dem Wiederaufbau diente es unter anderem als Pfarrbüro.

Die Heimatforscher erhielten viel Anerkennung für ihre Arbeit. Als sie die neuen Besitzer der Hausnamenschilder einzeln nach vorne riefen und ihnen nicht nur das Schild und die Urkunde, sondern auch das Befestigungsmaterial für diese Schilder überreichten, versäumten viele es nicht, den Aktiven für ihren Einsatz zu danken.

Neues Projekt: Schulgeschichte

Wie berichtet, planen die Heimatforscher ein neues Projekt. Mehrmals schon hat Weber ein Auge auf die Schulgeschichte geworfen. Allerdings stößt er dort auf ein Problem, das er auch schon in den Archiven hat erkennen müssen: Der Datenschutz spielt eine immer größere Rolle. Darum seien den Heimatforscher nicht alle Unterlagen zugänglich gewesen.

