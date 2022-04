Ottenhofens Feuerwehrhaus: Umbau für 1,7 Millionen Euro

Klaus Kuhn

Die Drohne der Feuerwehr Ottenhofen präsentiert hier Josef Greckl. © Klaus Kuhn

Die Freiwillige Feuerwehr Ottenhofen hat in der Bürgerversammlung breiten Raum eingenommen. Unter anderem ging es um den Umbau des Gerätehauses und die neue Drohne.

Ottenhofen – Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) ging auf die bevorstehenden Investitionen ein. „Die Feuerwehrbedarfsplanung ist für die Gemeinde gut ausgegangen“, berichtete sie: „Wir brauchen kein weiteres Fahrzeug.“ Wohl aber müsse die Gemeinde sehr viel tun im Bereich des Brandschutzes.

Schley erläuterte den bevorstehenden Umbau des Gerätehauses, der vor allem der Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften dienen werde, aber auch der Anpassung an eine Reihe anderer Veränderungen beim Feuerwehrdienst. Es könne einfach nicht länger sein, dass die Freiwilligen sich in der Garage umziehen, wo die Dieselmotoren der ersten Fahrzeuge möglicherweise schon laufen. Die ersten Planungen würden bereits vorliegen. „Wir haben noch über die Dachvarianten zu entscheiden“, so Schley, „bevor wir in die Fachplanung gehen“.

Die Kosten werden sich nach aktuellen Schätzungen auf 1,7 Millionen Euro belaufen. „Davon wird nur ein minimaler Teil, nämlich der dritte Stellplatz, gefördert, sodass wir das meiste allein stemmen müssen“, stimmte sie die Versammlung schon mal auf die Ausgaben ein und sagte: „In diesem Jahr wird das nichts mehr mit dem Bau, aber dann im nächsten Jahr.“

Feuerwehr Ottenhofen: Nachwuchswerbung ein wichtiges Thema

Sie nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Feuerwehr zu bedanken. Kommandant Hermann Brandlmeier hatte die Zahlen für die Versammlung aufbereitet: 70 Einsätze im Jahr 2021 hatten die 52 Aktiven zu bewältigen. Von diesen Freiwilligen seien 16 Atemschutzgeräteträger, 14 First Responder. „Wir müssen schauen, dass wir die Zahl der Aktiven halten“, wechselte Brandlmeier zu dem derzeit großen Thema.

Das gehe nur mit einer starken Jugendfeuerwehr, von der einige in den aktiven Dienst gewechselt seien: „Es bleiben genau vier Jugendliche“, rechnete der Kommandant vor und war damit beim zentralen Thema „Nachwuchswerbung“. Er meinte dabei nicht nur Jugendliche, für die es einen großen Informationstag geben wird, sondern auch die Versammlung ganz direkt. „Wir sind eine Gruppe, die auch Kameradschaft pflegt“, warb er um neue Mitglieder. „Wir sind vorrangig da, dass wir helfen, wenn Not am Mann ist.“

Feuerwehr Ottenhofen: Drohne zur Suche von Glutnestern und Personen

Das geht wiederum nicht ohne modernes Gerät. Ganz neu bei der Feuerwehr ist eine Drohne, die Jörg Kowski präsentierte: „Wir haben ein Vorführmodell bekommen können, was Geld gespart hat.“ Zur Technik erklärte er, dass die Drohne mit einer Wärmebildkamera ausgestattet sei, mit der man Glutnester ausfindig machen könne.

Auch für die Personensuche sei das Gerät geeignet. Ein Scheinwerfer könne angebaut werden, sogar ein Lautsprecher für die Kommunikation mit Verletzten sei möglich. Der Koffer enthält einen zusätzlichen Bildschirm, mit dem die Einsatzleitung die Bilder gleich parat hat und nicht nur der Pilot.

Die Höhensicherung war eine Gründung aus den Erfahrungen bei den Schnee-einsätzen. Georg Lippacher stellte diese Truppe vor. Ein Unternehmer habe die Ausrüstung gesponsert. 22 Stunden Ausbildung seien nötig. Ab drei Metern Einsatzhöhe kämen diese Spezialisten mit. Er verdeutlichte ausdrücklich den Unterschied zur Höhenrettung, das sei etwas anders.

Sicherheit gehe vor, und zwar unter anderem durch das Vier-Augen-Prinzip: „Der eine macht den Knoten, der andere schaut sich den noch mal an.“ Auch Lippacher rührte die Werbetrommel: „Das Gefühl, dass man jemandem geholfen hat, das ist unbandig.“

First Responder Ottenhofen: 90 Einsätze seit der Gründung im Jahr 2020

Florian Wagner stellte die First Responder vor, eine rein freiwillige Leistung der Gemeinde. 90 Einsätze seien seit der Gründung im Jahr 2020 zusammengekommen. Pandemiebedingt konnten die First Responder jedoch nicht durchgängig Dienst machen, sonst wären die Zahlen noch um einiges höher. „Das war eigentlich nie umsonst“, kommentierte Wagner die Einsätze.

Und Yvonne Wagner beantwortete die Frage, wann First Responder kommen: Wenn der Rettungswagen mehr als fünf Kilometer anfahren muss, werde die Gruppe alarmiert. Ottenhofen, Oberneuching, Wifling und auch Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg seien das Einsatzgebiet. Das Fazit: „Wir machen’s gern“, und das wissen die anwesenden Bürger auch zu schätzen: Sie quittierten die Vorträge mit viel Beifall.

