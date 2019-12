First Responder: Ottenhofen ist bereit

Ein neues Angebot der Feuerwehr Ottenhofen geht am 1. Januar an den Start: First Responder. Die Aktiven sind bereit für diese Aufgabe.

Ottenhofen – Von wegen Unglückstag: Am Freitag, 13. Dezember, war der Bescheid da – der First Responder in Ottenhofen ist genehmigt. Die Feuerwehr verkündete das freudestrahlend über soziale Netzwerke. Erste Gratulantin war Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD), die in der Weihnachtssitzung des Gemeinderats Bericht erstattete und ergänzte, dass die Alarmierung über Meldeempfänger in diesen Tagen eingerichtet werde. Ab dem 1. Januar ist also der Alarm für Florian Ottenhofen scharf geschaltet, teilt die Feuerwehr mit.

15 Freiwillige hat die Feuerwehr Ottenhofen ausgebildet

Vorangegangen war ein langer Entscheidungsprozess. 15 Freiwillige hat die Feuerwehr nach und nach ausgebildet, sodass sie immer einsatzbereit ist. Sie alle haben rund 80 Stunden Ausbildung hinter sich. Glücklicherweise ist das Fahrzeug auf der Basis eines Mercedes B-Klasse schon vorhanden. Das Einsatzgebiet umfasst nicht nur Ottenhofen, sondern auch Teile der Nachbargemeinden. Im April, als der Gemeinderat geradezu begeistert das Vorhaben unterstützte, wurden Oberneuching und Wörth genannt, die von der Einrichtung profitieren könnten. Aber auch die Flughafentangente wird vom Einsatzgebiet erfasst.

Vorsitzender des Rettungszweckverbands mit den Landkreisen Erding, Ebersberg und Freising ist der Erdinger Landrat Martin Bayerstorfer, und der formulierte das so: „Mit dem Ausbau des Netzes an First Respondern können die Patienten zukünftig noch schneller erreicht und erstversorgt werden. Jede Minute kann im Zweifelsfall Leben retten.“

Die Kosten halten sich für die Gemeinde noch in sehr engen Grenzen

Dass die große kreisweite Ausbildungsveranstaltung für die First Responder im vergangenen Jahr in Ottenhofen stattgefunden hat war kein Zufall. Da nämlich waren die Überlegungen schon im Gange, die später bei der Hauptversammlung der Feuerwehr konkretisiert worden sind. Der Zeitplan war schon immer, am 1. Januar 2020 zu starten. Das gelingt jetzt tatsächlich.

Die Kosten für die Gemeinde halten sich noch in sehr engen Grenzen, weil die Feuerwehr die Ausrüstung wie Notfallrucksäcke aus Vereinsmitteln beschafft hat. Daneben ist auch ein Defibrillator an Bord, medizinischer Sauerstoff und Beatmungsbeutel, Material zur Verkehrsabsicherung, Feuerlöscher, Desinfektionsmittel und Material für die Eigensicherung.

Pflichteinsätze wir Brandbekämpfung haben nach wie vor Priorität

Im Hintergrund haben die Kommandanten Hermann Brandlmeier und Florian Wagner hart gearbeitet in den vergangenen Monaten. Intern mussten Wege gefunden werden, die Einsatzbelastung für die Freiwilligen vernünftig zu verteilen. Und Pflichteinsätze wie Brandbekämpfung, das haben die beiden Feuerwehrleute schon in der April-Sitzung des Gemeinderats betont, hätten weiterhin Priorität.

Klaus Kuhn