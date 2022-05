Gelungene Flohmarkt-Premiere in Ottenhofen

Von: Klaus Kuhn

Mächtig Betrieb herrschte beim ersten Dorfflohmarkt in Ottenhofen. © Klaus Kuhn

Mehr als 60 Familien haben am Samstag in Ottenhofen Garagen, Einfahrten und Carports in Trödelstände verwandelt. Der erste Dorfflohmarkt war eine gelungene Aktion.

Ottenhofen – Der erste Dorfflohmarkt in Ottenhofen war am Samstag ein derartiger Erfolg, dass die Organisatorinnen Sara Baumgart und Barbara Greckl jetzt schon ziemlich sicher sind, dass es eine Neuauflage geben wird. Mehr als 60 Familien im Kernort haben mitgemacht.

Die Menschen zogen von Stand zu Garage, von Hof zu Carport, wo die Anbieter das komplette Programm eines Flohmarkts aufgebaut hatten. Greckl zeigte sich begeistert von diesem Zuspruch. Sie berichtete, dass das aus einer WhatsApp-Gruppe heraus entstanden sei. „Ich hab’ die Idee schon jahrelang gehabt“, sagte sie, gab aber auch zu: „Dass man dann aber wirklich sagt: ,So, jetzt packen wir es an‘, das ist dann doch eine Überwindung.“ Und ihr sei es ergangen, wie vielen mit solchen Plänen: „Dann hört man ,ja, gute Idee, aber…‘ Aber dann haben wir mitgekriegt, dass die Sara die Idee auch hatte.“ Außerdem haben bekanntlich in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Menschen die Lockdowns genutzt, um bei sich daheim auszusortieren. Der Flohmarkt war gut gefüllt“, konnte Greckl deshalb verkünden.

Mit den Anglerfreunden und sowie Gartenbau- und Heimatfreunden sei es gelungen, auf dem Maibaumplatz eine Art Zentrale zu organisieren. Dort fand ein Pflanzentausch statt. Die Flüchtlinge aus der Ukraine waren auch mit einem Stand vertreten, und das Technische Hilfswerk erhielt Gelegenheit, die Werbetrommel zu rühren.

Jetzt wolle sie eine Rückmeldung der Anbieter abwarten, sagte Greckl, der Zuspruch mache aber Mut: „Wenn das gut ankommt, dann haben wir schon vor, dass wir das beibehalten“ – einmal im Jahr etwa, wie es andere Gemeinden bereits machen. Vielleicht, so Greckl, könnte sich das Team für die Organisation auch noch vergrößern. Bleiben dürfte dabei das ansprechende Plakat, das Sandra Mayr gestaltet hat.

