Bauen neben dem Bauernhof

Von: Veronika Macht

Ottenhofens Gemeinderäte wollen Einheimischen das Bauen ermöglichen, aber auch den benachbarten Landwirt schützen.

Ottenhofen – Einheimischen das Bauen am Ort ermöglichen, dabei aber auch ansässige Landwirte schützen: Diesem Spagat sah sich jetzt die Gemeinde Ottenhofen ausgesetzt. Es ging um einen Antrag auf Vorbescheid für den Bau eines Einfamilienhauses auf einem Grundstück an der Grunder Straße in Unterschwillach, in direkter Nachbarschaft zu einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Bauamtsleiter Erhard Huber erklärte, dass ein Haus mit einer Grundfläche von 14 mal neun und einer Wandhöhe von sechs Metern entstehen soll. Das Nebengebäude mit Garage ist mit 54 Quadratmetern geplant. „Das Baugrundstück befindet sich im bebauten Ortsbereich. Die nördlich, westlich und östlich angrenzenden Grundstücke sind schon bebaut“, so Huber. Das Landratsamt Erding betrachte das Grundstück nach § 34 Baugesetzbuch: Dabei gelte, dass unter anderem die „Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ gewahrt bleiben müssen und das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden darf. Das Vorhaben füge sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein.

Laut Huber sind im Genehmigungsverfahren die Belange der benachbarten Landwirtschaft zu berücksichtigen. Der Stellungnahme des Sachgebiets für Immissionsschutz komme daher „besondere Bedeutung“ zu.

Der Bauwerber wollte von der Gemeinde wissen, ob sein Vorhaben, der Abstand zu den Grundstücksgrenzen, die Wandhöhe und die Dachneigung überhaupt planungsrechtlich zulässig sind. Huber fasste zusammen: „Aus Sicht der Verwaltung kann das Einvernehmen erteilt werden.“

Verena Stadler (CSU) sagte, sie sei grundsätzlich dafür, dass Ottenhofenern die Möglichkeit gegeben wird, hier zu bauen. Zugleich dürfe man aber auch dem landwirtschaftlichen Betrieb in seiner Entwicklung keine Steine in den Weg legen. Dieter Effkemann (FWO) merkte an, dass es zu dem Baurecht beziehungsweise dem Grundstück schon einmal ein Gerichtsverfahren gegeben habe. „Und wenn ein Gericht festlegt, dass etwas nicht erlaubt ist, wird es einen Grund geben. Außer es haben sich Grundlagen zu dieser Entscheidung geändert. Das sollte man zumindest bewerten“, meinte er.

Laut Huber wird ein neues Bauvorhaben auch neu geprüft. Die Gemeinde habe nur darüber zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für das Baurecht erfüllt sind. Ob es tatsächlich umgesetzt werden kann, prüfe das Landratsamt als Bauaufsichtsbehörde. Und Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) ergänzte: „Ein Gerichtsurteil von 1989 ist für uns kein Bewertungsmerkmal“, zumal sich das Baurecht inzwischen verändert habe.

Für Effkemann ist der Antrag dennoch einseitig: „Im Prinzip läuft es darauf hinaus, wenn der Nachbar nicht einverstanden ist, dass es noch mal vor Gericht landet.“ Laut Schley hat der Nachbar freilich Möglichkeiten, sich zu wehren. „Aber erst dann, wenn eine Entscheidung vorliegt.“ Es könne also durchaus sein, dass er klagen müsse. Es könne aber genauso gut sein, dass das Landratsamt den Vorbescheid als nicht genehmigungsfähig einstuft.

Schley mahnte, die Voranfrage „nicht emotional“, sondern baurechtlich zu bewerten. Und aus dieser Sicht sei alles eingehalten, was angefragt wurde. Also bliebe nichts anderes, als das Einvernehmen zu erteilen und es zur Prüfung dem Landratsamt zu übergeben.

Alfred Greckl (FWO), der selbst in Unterschwillach lebt, sagte, er habe mit beiden Parteien gesprochen. „Jemand ist dort aufgewachsen und will bauen – wenn man ihm die Möglichkeit nicht geben kann, haben wir als Gemeinderat irgendwo versagt“, meinte er, räumte aber auch ein, dass er die Bedenken des Betriebs verstehen könne: „Ich habe schon Angst, dass er eingeschränkt werden kann.“

Greckl sorgte sich zudem, dass es nicht bei einem Haus bleiben könnte. „Momentan kann ich nicht zustimmen, da ich den Schutz des Betriebs noch nicht gesichert sehe.“ Zu einer weiteren Bebauung erklärte jedoch Bauamtsleiter Huber, dass nach Auskunft des Landratsamts dies im Süden im Rahmen von Einzelbaugenehmigungsverfahren klar nicht möglich sei, da es sich um Außenbereich handle. „Wenn, dann müsste man Bauleitplanung betreiben.“

Sebastian Weber (CSU) stellte abschließend fest: „Also selbst wenn wir nein sagen, kann das Landratsamt dieses Einvernehmen ersetzen.“ Genauso sei es, antwortete Schley. Und so erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen bei vier Gegenstimmen, versehen mit dem Hinweis, besonderes Augenmerk auf Immissionen und Erweiterungsmöglichkeiten des Landwirts zu legen.