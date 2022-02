„Wir bauen viel zu teuer“

Für das kommunale Wohnhaus in Ottenhofen – hier der Entwurf des Architekten – wird nach Einsparpotenzial gesucht. © Sebastian Kruppa/Frisch Kruppa Architekten

Teile des Ottenhofener Gemeinderats haben die hohen Kosten für das geförderte Wohnen kritisiert. Die Suche nach Einsparpotenzial geht weiter.

Ottenhofen – Der Gemeinderat Ottenhofen wird nicht recht glücklich mit dem geförderten Wohnen auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Bauer. Die dramatischen Kostensteigerungen haben nun sogar dazu geführt, dass das ganze Projekt zumindest von Teilen des Gremiums infrage gestellt wurde.

Es war Andreas Lippacher (FWO), der versuchte, die Grundsatzdebatte loszutreten: „Wir bauen viel zu teuer.“ Es sei möglicherweise besser, mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises zu arbeiten.

Jedoch bleibt auch sie von den Preissteigerungen am Bau nicht verschont – jüngst zeigte sich das, wie berichtet, bei einem Projekt in Wartenberg, wo die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen errichtet. Die dortigen Preissteigerungen entsprachen in etwa dem, was Architekt Sebastian Kruppa auch für Ottenhofen errechnet hatte.

Preistreiber sind aber bekanntermaßen auch Auflagen der Förderstelle bei der Regierung von Oberbayern, und genau die mischt bei der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises nicht mit.

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) kämpfte für das Vorhaben. 30 Prozent Zuschuss gibt es ihrem Bericht zufolge von der Regierung, dazu ein zinsloses Darlehen von 60 Prozent. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die sie vorlegte, sieht einen Finanzierungszeitraum von 20 Jahren in der von ihr favorisierten Variante vor. Andere wurden gar nicht erst diskutiert.

Schley hielt daran fest, dass nach 20 Jahren die Gemeinde einen Wert da stehen haben werde, der ihr gehöre und mit dem sie machen könne, was sie wolle. Das sei doch was. Außerdem ergänzte sie: „Es ist eben der politische Wille, barrierefreien Wohnraum zu schaffen vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung älter wird.“

Auch dieses Ziel fand fraktionsübergreifend Zustimmung, aber die enormen Kostensteigerungen erschreckten doch viele Räte. Lippacher legte nach: Mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises habe die Gemeinde ein Belegungsrecht, wenn sie das Grundstück einbringe. So ist es in Wartenberg, nur sind die Wohnungen dort eben nicht alle barrierefrei.

In Ottenhofen sollen sie es aber sein – ein Ziel, das auch Stefan Reischl (CSU) befürwortete. Bloß wollte Reischl eben auch die Kosten gebremst wissen.

Eine solche Bremse ist fürs Erste gefunden: Die Tiefgarage kann etwas kleiner werden, zwei Stellplätze werden gekürzt, was der Rat einstimmig beschloss. Einsparung: rund 100 000 Euro.

Insgesamt habe man nun „den Prozess der Einsparungen begonnen“, wie es Schley im aktuellen Amts- und Mitteilungsblatt formuliert: „Wir schauen uns alles noch mal genau an“, über weitere Einsparungen werde der Gemeinderat noch sprechen müssen.

Schley betont: Auch wenn die Schaffung von günstigem Wohnraum erklärtes politisches Ziel sei, „streben wir dennoch größtmögliche Wirtschaftlichkeit an“. Die bisherige Kostenberechnung für den Neubau mit zehn Wohneinheiten liegt bei rund vier Millionen Euro.

