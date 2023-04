Ottenhofener Hasenschule bringt Rekordspende

1550 Euro für Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München

Von Veronika Macht schließen

1550 Euro - eine Rekordsumme - hat die diesjährige Hasenschule in Ottenhofen eingebracht. Davon profitiert nun die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München .

Ottenhofen – 30 Hasen aus Draht und Stroh bevölkerten den Ottenhofener Dorfplatz, und auch der Fuchs im Plumpsklo durfte nicht fehlen: Das diesjährige Motto der Hasenschule in Ottenhofen stand ganz im Zeichen der Zeit: „Wir stellen einen Maibaum auf!“

Dieses Motto und die wieder einmal liebevoll hergerichtete Hasenschule samt Maibaum haben in diesem Jahr trotz des schlechten Wetters so viele Menschen angelockt wie noch nie zuvor. Kein Wunder, ist das Oster-Spektakel doch längst kein Geheimtipp mehr und zieht seit Jahren viele Besucher aus Nah und Fern an. Teilweise sei es sogar zu kurzen Verkehrsstaus gekommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Was die Autofahrer hemmte, freute wiederum den Initiator der Ottenhofener Hasenschule, Josef Greckl. „Das ist schon immer richtig viel Arbeit, und da freut es einen doch, wenn so viele kommen, um sich unsere Hasenschule anzuschauen“, resümiert Greckl. Er konnte sich auch in diesem Jahr wieder auf seine treuen Helfer Mascha Voidel, Alfred Greckl und Thomas Schatz verlassen.

Noch bevor die fleißigen Helfer ihm beim Wegtragen und Verstauen der Hasen geholfen haben, konnte Greckl die diesjährige Rekordspende von 1550 Euro an die in ganz Bayern tätige Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München übergeben. Jana Rigauer, die stellvertretend für das Hospiz gekommen war, um die Spende entgegen zu nehmen, freute sich sehr und bedankte sich herzlich.

Die Hasen dürfen nun wieder auf den Speicher und die vielen Fans der Puppen gespannt sein auf das Motto im nächsten Jahr. vam