Ottenhofen: Kinderhaus öffnet im Januar

Von: Veronika Macht

Liegt im Zeitplan: Die Baustelle des neuen Ottenhofener Kinderhauses. © Vroni Macht

Die Baustelle für das neue Kinderhaus in Ottenhofen nimmt Formen an. Verzögerungen gab es nur bei Fertigstellung der Fassade.

Ottenhofen – Gute Nachrichten hatte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) zum Neubau des Kinderhauses neben der Grundschule zu berichten. „Wir sind im Zeitplan“, sagte sie in der Sitzung des Bauausschusses.

Beim Innenausbau sei der Putz eben fertiggestellt worden, derzeit würden die abgehängten Decken eingebaut, und die Lüftungsanlage sei in Betrieb genommen, die für den Erhalt der Förderung notwendig sei. Dann kämen unter anderem Estrich und Bodendämmung/Isolierung an die Reihe.

Die Fertigstellung der Holzfassade verzögere sich hingegen „für mehrere Wochen, da durch die beauftragte Zimmererfirma während der Ausführung Bedenken angemeldet wurden und daher Holz nicht rechtzeitig bestellt wurde“, sagte Schley. Diese Bedenken hätten sich aber als unbegründet herausgestellt: Es sei um Feuchtigkeit und Abdichtungsprobleme gegangen, ein Gutachter habe aber grünes Licht für den Weiterbau gegeben.

Durch die Verzögerung bei der Fertigstellung der Fassade und den dadurch erst später erfolgten Gerüstbau könne allerdings nicht mit den Außenanlagen wie geplant im Juli, sondern erst frühestens Mitte September begonnen werden.

„Für den Einzug ändert sich aber nicht viel“, betonte Schley. Dieser könne Ende Dezember erfolgen und das neue Kinderhaus zum 1. Januar in Betrieb gehen. „Vielleicht ist dann im Außenbereich noch nicht alles an Ort und Stelle, aber im Innenbereich auf jeden Fall“, sagte Schley.

Dafür wurden in der Sitzung vier weitere Aufträge vergeben, von denen immerhin die Hälfte in den Landkreis ging. „Erfreulich“ nannte es Schley, dass die Schreinerarbeiten für knapp 110 000 Euro und damit rund 52 000 Euro unter der Kostenberechnung an die Firma Woitzik aus Erding vergeben werden konnten. Dafür lagen die Bodenbelagsarbeiten mit 98 000 Euro rund 37 000 Euro über dem Ansatz. Die Eibl GmbH aus Lengdorf erhielt hier den Zuschlag.

Mehr Geld wird auch für die Fliesenarbeiten fällig. Eine Firma aus Bischofsmais wird hier für 16 000 Euro anstelle der berechneten 10 800 Euro tätig. Sparen kann die Gemeinde indes bei den WC-Trennwänden. Aus Luhe-Wildenau reisen die Fachleute an, welche die Arbeiten für gut 3600 Euro (- 2700 Euro) erledigen.

Zur Kinderhausbaustelle merkte Gemeinderat Andreas Lippacher (FWO) noch an, dass in seinen Augen dort ein „massives Problem mit Kunststoffabfall, der durch die Gegend weht“, bestehe. Unter anderem handle es sich um Styropor. „Das ist wirklich grauenvoll“, meinte er. Schley versprach, dies weiterzugeben.