Eine öffentliche Toilette für Unterschwillach

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Aussegnungshalle auf dem Unterschwillacher Friedhof wird saniert. In diesem Zuge bekommt sie auch eine öffentliche Toilette. © Julia Adam

Auf Kirchengrund soll in Unterschwillach ein öffentliches WC entstehen. Die Gemeinde Ottenhofen beteiligt sich an den Baukosten.

Ottenhofen – Unterschwillach bekommt eine öffentliche Toilette. Gebaut wird sie auf dem Grund der Kirchengemeinde direkt im Anschluss an die Aussegnungshalle. Die Gemeinde beteiligt sich mit einen Zuschuss von 10 000 Euro an den Kosten dafür.

Den Antrag auf finanzielle Unterstützung für den Bau einer öffentlichen Toilette im Umgriff des Dorfzentrums hatte Pfarrer und Pfarrverbandsleiter Michael Bayer gestellt. Wie Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) im Gemeinderat berichtete, wurde ein Planungsbüro beauftragt, das die Gesamtkosten auf 33 500 Euro schätzte. „Wir haben das in der Verwaltung nachgeprüft, und diese Summe ist nachvollziehbar“, so Schley. Den größten Anteil daran machten die Sanitärarbeiten und der Kanalanschluss aus, Maurer-, Fliesenleger-, Elektro- und Malerarbeiten kämen noch hinzu.

Der Pfarrverband St. Anna im Moosrain hatte einen „nennenswerten Zuschuss“ zur Baumaßnahme beantragt, außerdem eine Beteiligung am künftigen Unterhalt, sprich Wasser, Kanalisation und Reinigung. „Ohne das könnte die Maßnahme aus Stiftungsmitteln nicht umgesetzt werden“, berichtete Schley. Im Gegenzug kümmere sich die Kirchenverwaltung um die Errichtung und bewillige die öffentliche Nutzung auf Kirchengrund.

Stefan Gentschew (Grüne) wollte wissen, ob die Toilette dann rund um die Uhr für die gesamte Öffentlichkeit zur Verfügung stehe oder nur bei Kirchenfesten geöffnet sei. Ein Vertreter der Kirchenverwaltung, der als Zuschauer gekommen war, bekam Rederecht und erklärte, dass die Toilette natürlich 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet sei, auch die Friedhofstore würden nicht verschlossen. Das WC solle zudem zwar nicht barrierefrei, aber immerhin barrierearm ohne Stufen werden.

Schley warf als Höhe des Zuschusses 10 000 Euro in den Raum, machte jedoch deutlich, dass man dies erst im nächsten Haushaltsjahr gewähren könne. Ihr zufolge ist neben dem Bau der Toilette auch eine Sanierung der Aussegnungshalle geplant, mit neuer Urnenwand, neuen Fliesen und neuem Anstrich. Die Bürgermeisterin konnte sich auch vorstellen, dass die Gemeinde die Reinigung übernimmt. „Das ist in der Woche mal eine Stunde, auch damit Toilettenpapier und Seife nachgefüllt werden. Entweder wir wollen es oder nicht, aber dann muss man es auch ordnungsgemäß unterhalten“, sagte Schley und berichtete, dass man so auch mit der öffentlichen Toilette am Ottenhofener Friedhof verfahre. Sie sei ebenfalls rund um die Uhr zugänglich, einmal pro Woche komme eine Putzkraft. Dieses WC gehöre allerdings der Gemeinde.

Während Raimund Rosenberger (SPD) einen Zuschuss von einem Drittel der Kosten „in Ordnung“ fand, war diese Summe für Andreas Lippacher (FWO) „schon sehr hoch“. Die Lage auf dem Grundstück sei nicht optimal, er glaube nicht, dass das WC gut angenommen werde: „Da haben die meisten Besucher ja näher nach Hause als da zur Toilette hinter.“ Mit dem Zuschuss könne er leben, „aber ich sehe nicht ein, dass wir den Unterhalt bezahlen. Das geben die Finanzen nicht her.“ Sebastian Weber (CSU) sah es ähnlich und schlug vor, sich an der Hälfte der Unterhaltskosten zu beteiligen. Diesen Punkt hat der Gemeinderat am Ende noch offen gelassen. Einstimmig genehmigt wurde aber ein Festbetrag von 10 000 Euro als Zuschuss zu den Gesamtbaukosten.