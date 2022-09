Kosten für Kinderhaus Ottenhofen steigen weiter

Von: Klaus Kuhn

Die Baukosten im Griff zu behalten wird beim Kinderhaus immer schwieriger. © Klaus kuhn

Ottenhofen zahlt für die Lüftungsanlage des neuen Kinderhauses 230 000 Euro. Das Projekt wird immer teurer und teurer.

Ottenhofen – Es war eine der wohl intensivsten Debatten der bisherigen Wahlperiode für den Gemeinderat Langenpreising: Die Frage, ob das neue Kinderhaus wirklich eine Lüftungsanlage für 230 000 Euro bekommen soll. Hier entschied der Rat bei drei Gegenstimmen, in den sauren Apfel zu beißen.

Wie berichtet, hatte der Bauausschuss in seiner vorigen Sitzung die Reißleine gezogen, nachdem die Summe fast doppelt so hoch war wie die Kostenberechnung. Die ständigen Kostensteigerungen bei dem Millionenprojekt erschreckten das Gremium, und jetzt war die Schmerzgrenze überschritten. Die Aufhebung der Ausschreibung, die durchaus rechtlich möglich gewesen wäre, unterblieb dann aber doch. Bürgermeisterin Nicole Schley setzte vielmehr eine Sondersitzung des Gemeinderats an.

Und so kamen Architekt Ralf Grotz und Fachplaner Martin Többen am Mittwoch in die Sitzung. Auf der einen Seite stand die nochmalige dramatische Steigerung der Baukosten, die man einfach nicht achselzuckend schlucken wollte. Auf der anderen Seite stand die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Neubaus, der Umsetzung bestehender und künftiger Anforderungen.

Es stand eine Alternative im Raum: Lüftungsanlage nur für innenliegende Räume wie sanitäre Anlagen, Küche, und so weiter. Die anderen hätte man weiterhin übers Fenster lüften müssen.

Architekt Grotz kämpfte um die Variante mit der großen Lüftungsanlage. Das ganze Gebäude sei von Anfang an so geplant gewesen. Die Aussparungen für die Luftkanäle seien bereits erstellt worden. Die Fenster seien teilweise bodentief und nach Westen ausgerichtet. Lüften bei Wind und Regen werde da zum Thema. Und dann gebe es eine verkleinerte Variante der Lüftungsanlage auch nicht zum Nulltarif, die Fördersumme sinke.

Anders war die Meinung von Fachplaner Többen: „Das ist mein 23. Kindergarten, die ersten 20 habe ich ohne Lüftungsanlage geplant.“

Unterm Strich kam heraus, dass die Gemeinde sich bei einem Verzicht nicht übermäßig viel spart. Dafür aber drohen Verschärfungen, was die Lüftungstechnik angeht. Mehrere Räte sahen die Gefahr kommen, dass die Gemeinde irgendwann für viel Geld werde nachrüsten müssen. Das wurde zu einem starken Argument. Die Bürgervertreter sahen sich aber auch unter einem gewissen Druck aus der Öffentlichkeit, die einfach erwarte, dass die Gemeinde die Baukosten irgendwie im Griff behält.

Überdies gibt es Zeitdruck: Das Dach muss vor dem Winter noch dicht sein, sonst gibt es echte Probleme beim Innenausbau. Also müssen die Abschlüsse der Dachhaut an der Lüftungsanlage, die auf dem Dach geplant sind, bis dahin bereits passen, sagte Architekt Grotz. Die Möglichkeiten, noch Baukosten einzusparen, werden knapp. Auch das wurde in der Beratung deutlich.

