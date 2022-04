Betrüger zermürben Rentnerin vier Stunden lang am Telefon

Von: Veronika Macht

In einem vierstündigen Telefonat haben Betrüger eine 85-Jährige dazu gebracht, eine hohe Geldsumme abzuheben. Die Frau wurde Opfer von „falschen Polizeibeamten“ (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einem vierstündigen Telefonat haben Betrüger eine 85-Jährige dazu gebracht, eine hohe Geldsumme abzuheben. Die Frau wurde Opfer von „falschen Polizeibeamten“.

Ottenhofen – Die Serie an Trickbetrügern, die per Telefonanruf arglose Menschen um ihr Geld bringen wollen, reißt nicht ab. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, wurde am Dienstag eine ältere Dame aus Ottenhofen Opfer krimineller Machenschaften.

Laut Pressebericht klingelte gegen 11 Uhr bei der Rentnerin das Telefon. Eine männliche Stimme gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass etwas Schlimmes passiert sei. Die Tochter der 85-Jährigen hätte einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine Frau verstorben sei. „Geschickt und fordernd brachte der Anrufer sein erschrockenes Opfer in einem vierstündigen, zermürbenden Gespräch dazu, schließlich eine hohe Bargeldsumme abzuheben“, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums.

Das abgehobene Geld sollte dringend als Kaution an einen Abholer übergeben werden – nur so könne verhindert werden, dass die Tochter ins Gefängnis müsse, so der Anrufer. Aus Angst um das Wohl der Tochter übergab die 85-Jährige das geforderte Geld in Höhe einer fünfstelligen Summe. Stunden später wurde der Geschädigten klar, dass die Tochter wohlauf ist und keinen Unfall verursacht hatte.

Die Kriminalpolizei Erding rät deshalb erneut zu erhöhter Vorsicht und gibt Tipps:

• Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Anrufen.

• Gelegentlich wird auf Telefondisplays durch einen technischen Trick die Nummer 110 angezeigt. Beachten Sie hierzu, dass die Polizei Sie niemals unter der Notrufnummer 110 anruft.

• Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten beziehungsweise Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben.

• Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein.

• Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

• Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern.

• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

• Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter.

