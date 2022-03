Ottenhofen soll kein Verdichtungsraum mehr sein

Von: Klaus Kuhn

Ottenhofen liegt an der S-Bahnlinie zwischen Markt Schwaben und Erding. Bisher war sie im LEP dem Verdichtungsraum zugeordnet - jetzt soll sie allgemeiner ländlicher Raum werden (Archivfoto). © Michael Westermann

Geht es nach den derzeit diskutierten Änderungen im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern, ist Ottenhofen künftig kein Verdichtungsraum mehr - mit ganz konkreten Auswirkungen.

Ottenhofen – Geht es nach den derzeit diskutierten Änderungen im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern, ist Ottenhofen künftig kein Verdichtungsraum mehr, genau wie die Gemeinde Wörth. Der Gemeinderat hat nun eine Stellungnahme zur Teilfortschreibung des LEP verabschiedet, die schwerpunktmäßig diesen Punkt behandelt.

„Es stellt sich die Frage, ob die zu Grunde liegenden Parameter bei der Fortschreibung der Strukturkarte die Realität richtig aufgreifen und die Verhältnisse korrekt wiedergeben, da sich auch die Gemeinde Ottenhofen einem extrem hohen Preis- und Siedlungsdruckniveau ausgesetzt sieht“, heißt es darin.

Die Herausnahme aus dem Verdichtungsraum hat konkrete Auswirkungen: Die Gemeinde darf keine Ballungsraumzulage mehr bezahlen, mit Folgen für die Bemühungen, Personal etwa für Kita zu rekrutieren: „Im Rahmen der Teilfortschreibung des LEP gibt es keinen Hinweis, dass diese Vorschrift mit einer Bestandsgarantie für die Ballungsraumzulage angepasst wird.“ Die Zuordnung zum Verdichtungsraum orientiert sich nach der Vorlage an den Gemeinderat an den Zahlen von 2020.

Die Formulierungen des Gremiums sind diplomatischer als das, was manche Bürgermeister im Kreis schon zum LEP gesagt haben. Gemeinsam ist den Stellungnahmen, das für die Gemeinden im Flughafenumland gleiche Kriterien angewandt werden wie für Kommunen mitten im Bayerischen Wald: „Die Kriterien für eine Zuordnung umfassen nicht die konkrete Lage der Gemeinden.“



Und weiter: „Strukturdaten wie Grundstückspreise, Lebenshaltungskosten, Ausgaben für Kinderbetreuung und Bildung und so weiter unterscheiden sich kaum von umgebenden Gemeinden im Verdichtungsraum.“

Zudem erkennen Rat, Bürgermeister und Verwaltung einen signifikanten Widerspruch zu anderen Aussagen in dem Planwerk, wonach sich Siedlungsentwicklungen unter anderem am Nahverkehrsangebot zu orientieren haben. „Die Gemeinde Ottenhofen liegt an der S-Bahnlinie zwischen Markt Schwaben und der Großen Kreisstadt Erding, welche den Flughafen München mit erschließt.“

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) hat sich schon mit Kollegen abgestimmt. „Das versteht niemand“, sagte sie dem Erdinger Anzeiger, und weiter: „Wörth hat ja sogar Zugverbindung.“

Kein Verständnis hat auch Ottenhofen dafür, dass am Ziel einer dritten Startbahn festgehalten wird. Dabei würden die rückläufigen Starts und Landungen belegen, dass hierfür weiterhin kein Bedarf bestehe. Die Gemeinderäte fürchten durch die Einschränkungen bei der Ausweisung von Baugebieten einen „Freibrief für ein exzessives Hineindirigieren in den innersten Gestaltungsbereich der Städte und Gemeinden“.

Ottenhofen hat vor Monaten schon den Grundsatzbeschluss gefasst, die eigene Wasserversorgung aufrecht zu erhalten. Die Festlegungen im LEP, dass eine Nitrataufbereitung einer Tiefengrundwassernutzung vorzuziehen, wird als Bevorzugung der Mineralwasserindustrie angesehen und abgelehnt.

„Die Wasserversorger mit ihrer kommunalen Pflichtaufgabe werden dagegen auf ortsferne Wasserverbünde oder gar Wasseraufbereitungen verwiesen.“ Solch einen Anschluss an den Zweckverband Moosrain hat der Gemeinderat abgelehnt. Und so senkte sich der Daumen einstimmig.