Neues Ottenhofener Wasserhaus: Edelstahl oder Kunststoff?

Von: Veronika Macht

Das Ottenhofener Wasserhaus ist in die Jahre gekommen und wird ersetzt. © Klaus Kuhn

Fürs neue Ottenhofener Wasserhaus gibt es zwei Varianten. Die unterscheiden sich in der Bauweise, im Material - und auch im Preis.

Ottenhofen – Die Gemeinde Ottenhofen baut ein neues Wasserhaus. Zwei Varianten hat Diplom-Ingenieur Harald Kienlein erarbeitet. Der Gemeinderat hat die Qual der Wahl: Edelstahltanks in einer Halle oder mit dem Kunststoff PE ausgekleidete Becken unter der Erde? Für beides gibt es Vorteile – und einen saftigen Preisunterschied.

Mit Baujahr 1965 ist das Wasserhaus am südlichen Ortsrand von Ottenhofen nach fast 60 Jahren erneuerungsbedürftig. Aktuell gibt es zwei rechteckige Wasserkammern mit je 175 Kubikmetern Speichervolumen. Es handelt sich um ein erdüberdecktes Stahlbetonwerk, der Zustieg erfolgt über eine Deckenöffnung ohne fest installierte Leiter. „Die Beschichtungen sind in schlechtem Zustand, und es gibt keine bauliche Trennung der Kammern, was erheblichen Einfluss auf den Betrieb hat“, listete Kienlein im Gemeinderat auf, warum man sich für einen Neubau entschieden hatte: „Es ist einfach in die Jahre gekommen.“

Für diesen Bau, der auf dem bestehenden Grundstück untergebracht werden soll, wurde eine Wasserbedarfsberechnung erstellt, hochgerechnet auf 20 Jahre inklusive Zuzug. „Das Gesamtspeichervolumen, das man vorhalten sollte, um die Versorgung aufrecht zu erhalten, entspricht der Menge, die die Gemeinde an einem Spitzentag braucht plus eine gewisse Löschwasser- und Betriebsreserve“, erklärte Kienlein, wie er 1167 Kubikmeter errechnet hat. Aktuell seien es 350 Kubikmeter und damit nicht einmal ein Drittel des nötigen Volumens, künftig sollen es zwei Kammern mit je 600 Kubikmetern sein.

Dafür hat der Diplom-Ingenieur zwei Varianten erarbeitet. Bei beiden gibt es ein vorgelagertes Armaturenhaus, ein platzsparendes Pumpwerk mit automatischer Steuerung, ein stationäres Notstromaggregat und eine 42-kWp-PV-Anlage.

Variante 1 würde wie bisher ausgeführt in Betonbauweise mit erdüberdeckten Kammern, die jedoch innen mit PE-HD (Polyethylen mit hoher Dichte) ausgekleidet sind. Das Wasserwerk des Zweckverbands zur Wasserversorgung Moosrain in Oberding etwa habe solche Kunststoff-Platten: „Das Material hat gewisse Vorteile. Es ist sehr robust, da kann sich nichts dran ablagern, und Fehlstellen kann man leicht ausbessern.“

Renate Bertram (SPD) sorgte sich indes um Weichmacher im PE-HD. Kienlein erklärte, dass es unbedenklich sei und auch bei Wasserleitungen zum Einsatz komme. Dieter Heckel (FWO) versuchte ebenfalls zu beruhigen: „Als Chemiker kann ich sagen, dass das gerade der Vorteil von PE-HD ist, dass eben kein Weichmacher drin ist.“ Raimund Rosenberger (parteilos) äußerte dennoch Bedenken und sprach auch die spätere Entsorgung an – niemand wisse, ob das Material nicht in einigen Jahrzehnten zum Problemfall werde wie einst asbesthaltige Eternitplatten: „Plastik bleibt Plastik“, meinte Rosenberger und plädierte für Edelstahl.

Dieses Material käme bei Variante 2 zum Einsatz: zwei frei stehende Edelstahltanks in einer oberirdischen Halle, Scheitelhöhe rund zwölf Meter. „Das ist eine sehr elegante Lösung, allerdings auch teurer“, gab Kienlein zu bedenken: Während die PE-HD-Lösung rund 2,775 Millionen Euro koste, würden für die Edelstahl-Variante 3,425 Millionen Euro fällig.

Den großen Unterschied zur letzten Berechnung von 2021 – damals war von 1,7 Millionen Euro die Rede – erklärte Kienlein damit, dass Posten wie der Abbruch des Bestandsgebäudes, Arbeiten am Brunnen, die Verlegung von Rohrleitungen, die PV-Anlage und die Verdreifachung des Speichervolumens hinzugekommen seien plus die allgemeinen Preissteigerungen im Moment.

Neben dem Wasserhaus hat sich Kienlein auch mit einer Sanierung von Brunnenstuben und Leitungen befasst, nicht jedoch mit den Brunnen an sich. Auf Nachfrage von Alfred Greckl (FWO) erklärte Bauamtsleiter Erhard Huber deshalb, dass ein Brunnen zwischen den Jahren 2010 und 2012 regeneriert worden sei, das werde beim zweiten nun auch gemacht, denn die oberflächennahen Brunnen könnten und sollten laut Wasserwirtschaftsamt ausdrücklich weiterbetrieben werden.

Nicht benötigt wird laut Kienlein eine Aufbereitungsanlage, wie sie im alten Wasserhaus noch existiert. Eisen und Mangan wurden hier einst entfernt, das ist allerdings schon etliche Jahrzehnte her, denn weil sich die Wasserwerte stark gebessert hätten, wurde die Anlage vor langer Zeit abgeschaltet. Und wenn sich die Wasserqualität irgendwann verschlechtern sollte – „haben wir dann Platz für eine Aufbereitungsanlage?“, fragte Dieter Effkemann (FWO). Laut Kienlein kann man dafür, sollte es nötig sein, einen Zusatzbau errichten – dort, wo das alte Wasserwerk jetzt steht.

Andreas Lippacher (FWO) erkundigte sich nach den Auswirkungen auf den Wasserpreis. Abschreiben kann man laut Kienlein ein Wasserhaus normalerweise über 50 Jahre, „aber Sie werden das nicht über den Wasserverkauf finanzieren können, Sie werden um einen Verbesserungsbeitrag nicht herumkommen“, sagte er.

Der Gemeinderat möchte nun das Wasserwerk in Oberding besichtigen. Die Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens für den Neubau am aktuellen Standort wurde einstimmig beschlossen.