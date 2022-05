Widerstand gegen Stromtrasse: Neue Bürgerinitiative gründet sich

Von: Veronika Macht

Für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung von Oberbachern nach Ottenhofen wird die Trasse bevorzugt, die sich nah am Bestand orientiert. Jetzt regt sich Widerstand gegen diese Trasse (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung von Oberbachern nach Ottenhofen wird die Trasse bevorzugt, die sich nah am Bestand orientiert. Dagegen regt sich jetzt Widerstand.

Ottenhofen – Übertragungsnetzbetreiber Tennet plant den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung von Oberbachern (Kreis Dachau) nach Ottenhofen. Wie berichtet, waren im Bereich Finsing/Ottenhofen/Neuching zwei Korridorvarianten ins Verfahren eingebracht worden: Es standen ein Verlauf entlang der Staatsstraße 2580 und damit sehr nah am Bestand sowie eine neue Trasse durchs Finsinger Holz zur Debatte.

Beide Alternativen entsprechen den Erfordernissen der Raumordnung. Jetzt regt sich Widerstand gegen die Variante nah am Bestand. Johann Auerweck und Robert Riexinger laden deshalb zur Gründungsversammlung der Bürgerinitiative „Starkstromleitung JA, aber mit Abstand zu Ottenhofen und Neuching/Lausbach“ ein. Treffpunkt ist am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr an der Maschinenhalle in Steiler 1 in der Gemeinde Ottenhofen, um dort die Masten in Natur zu sehen.

BI für Neutrassierung der Stromtrasse auf der Variante Finsinger Holz

Die beiden Organisatoren erklären, dass sich nach der aktuell abgeschlossenen Raumordnung der Vorhabenträger momentan an der Bestandstrasse orientiere, „wobei die alternative Trasse Finsinger Holz untersucht und auch für landesplanerisch zulässig erachtet wurde. Derzeit wird dieser Korridor aber vom Vorhabenträger nicht weiterverfolgt, obwohl dieser mehr Vorteile aufweist“, heißt es in der Einladung. Sie richtet sich an „alle interessierten Bürger, die eine Neutrassierung der Stromtrasse im Bereich von Ottenhofen/Lausbach auf der Trassenalternative Finsinger Holz befürworten“.

Die Gemeinde Finsing wiederum dürfte dieser Vorstoß gar nicht freuen: Sie hatte sich bereits im vergangenen Sommer vehement gegen die Stromleitung durchs Holz ausgesprochen (wir berichteten).

