Ottenhofens neuer CSU-Chef ist ein alter Bekannter

Von: Daniela Oldach

„Zweiter Vater“ wird Nachfolger: Reinhard Schüngel (3. v. l.) löst Verena Stadler (5. v. l.) als CSU-Ortsvorsitzender ab. Bürgermeisterin Nicole Schley (l.) und Landrat Martin Bayerstorfer (2. v. r.) gratulierten der neuen Vorstandsriege mit (v. l.) Hans Wagner, Siegfried Benker, Markus Egner, Johann Bäumer und Daniela Egner. © Daniela Oldach

Reinhard Schüngel übernimmt in Ottenhofen das Amt von Verena Stadler.

Ottenhofen – Motiviert und voller Tatendrang hat Reinhard Schüngel das Amt des Ottenhofener CSU-Vorsitzenden (wieder) übernommen. Zehn Jahre lang, von 2001 bis 2011, stand er schon einmal an der Spitze des Ortsverbands. In der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Camillo löste er nun Verena Stadler ab, die aus beruflichen Gründen nach fünf Jahren ihr Amt niederlegte.

Stadler selbst hatte Schüngel vorgeschlagen, der jetzt im Ruhestand ist und wieder über freie Zeit verfügt. „Er ist mein zweiter Vater“, sagte Stadler über ihren Nachfolger, den die 18 Stimmberechtigten einstimmig wählten. „Wie kann man einer Zusatztochter einen Wunsch abschlagen?“, meinte Schüngel augenzwinkernd, wurde aber dann sogleich ernst. In einer emotionalen Rede betonte er, wie wichtig es ihm sei, die Jugend für Politik zu begeistern und diese auch aktiv mitzugestalten.

Aber auch das Thema Klinikum Erding liege ihm am Herzen. Darüber hatte zuvor Martin Bayerstorfer ausführlich referiert. Der Landrat prognostizierte für das aktuelle Jahr „einen zweistelligen Millionenbetrag im Minus. 2023 wird es noch mehr.“ Seit 1. Juni gebe es keine Ausgleichszahlungen mehr wegen Corona. 15 bis 20 Prozent Personalausfälle durch Krankheiten seien die Regel. „Und alleine die Energiekosten sind ein paar Millionen Euro mehr“, rechnete Bayerstorfer vor.

Dennoch sei es gut, dass für das Klinikum wieder der Landkreis zuständig sei und damit über das Angebot entscheiden könne. Bayerstorfer erinnerte an die Schließung der Geburtshilfe unter dem damaligen Klinikdirektor Sándor Mohácsi und die Kreißsaal-Wiedereröffnung sechs Monate später. Und auch wenn die Notaufnahme ein Millionen-Minus erwirtschafte, werde Bayerstorfer in diesem Umfang an ihr festhalten. „Wo sollen die Leute denn am Sonntag oder an einem Feiertag hin? Da muss man ihnen helfen“, stellte der Landrat klar. Genau diese Erfahrung hat Schüngel auch gemacht, der privat selbst diese Hilfe benötigte. „Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich bin selbst erst seit 14 Tagen wieder gesund“, sagte Schüngel.

Der CSU-Ortsverband selbst steht auf gesunden Beinen. Derzeit besteht er aus 47 Mitgliedern. Bei der letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2019 waren es noch 51 Männer und Frauen.

Die Rücklagen betragen knapp 3000 Euro, wie der Kassenbericht von Siegfried Benker zeigte. Kassenprüfer Johannes Mann bescheinigte eine einwandfreie Buchführung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

In den vergangenen Jahren war das gesellschaftliche Leben des Ortsverbands durch Corona zum Erliegen gekommen. 2019 war noch eine Jahreshauptversammlung, dann kam der Kommunalwahlkampf mit den Wahlen im März 2020, bei denen die CSU wieder vier Sitze für sich behaupten konnte. Der Nikolausdienst 2020 fand noch online statt. Da wurden drei- bis vierminütige Botschaften vom Heiligen Mann aufgenommen und dann virtuell übermittelt. „Es war eine vage Nachfrage“, erinnerte Stadler. Geplant ist heuer, wieder einen regulären Nikolausdienst anzubieten.

Ortsvorsitzender Schüngel hat mit Hans Wagner auch einen neuen Stellvertreter. Der bisherige Vize Markus Egner hatte sich nicht mehr zur Verfügung gestellt. Die Neuwahlen hatte Bayerstorfer mit Unterstützung von Tanja Rieß (stellvertretende Kreisvorsitzende) und Iva Hirth (CSA-Kreisvorsitzende) geleitet.

Der CSU-Vorstand:

Vorsitzender: Reinhard Schüngel

Stellvertreter: Hans Wagner

Schatzmeister: Siegfried Benker

Schriftführerin: Daniela Egner

Digitalbeauftragter: Markus Egner

Beisitzer: Heinrich Schwanzer, Johann Bäumer, Verena Stadler

Kassenprüfer: Johannes Mann, Franz Weber