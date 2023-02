Ottenhofen: Neuer Rekord am Christmas Hill

Von: Daniela Oldach

Exakt 24 960 Euro sammelten Peter (l.) und Anni Huber aus Ottenhofen mit dem jüngsten Christmas Hill. Alois Fruth nahm den Spendenscheck zugunsten der Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München entgegen. © Daniela Oldach

So hoch wie noch nie war die Spendenbereitschaft der Bürger beim Christmas Hill in Ottenhofen. Das Ehepaar Huber konnte fast 25 000 Euro an die Elterninitiative der Haunerschen Kinderklinik übergeben.

Ottenhofen – Akribisch führt Peter Huber Buch über jeden einzelnen Christmas-Hill-Tag. In der vergangenen Adventssaison hatte der Ottenhofener besonders viel zu tun, denn die Spendenbereitschaft der Besucher auf dem beleuchteten Anwesen der Hubers war so hoch wie noch nie.

Der hell erleuchtete Weihnachtstraum von Haus und Garten ließ die Kasse ordentlich klingeln: Exakt 24 960 Euro haben Anni und Peter Huber für die Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München gesammelt. Deren Vorsitzender Alois Fruth nahm nun freudestrahlend den Spendenscheck entgegen und bedankte sich für das unermüdliche Engagement der Hubers.

Der Startschuss der Beleuchtung ist immer am Samstag vor dem ersten Advent. Bis 27. Dezember haben die Hubers Rentiere, den Wunschnikolaus, Zuckerstangen oder Sterne leuchten lassen – ein Kompromiss beim Thema Energiesparen, denn regulär strahlte die Beleuchtung sonst bis zum Dreikönigstag am 6. Januar.

Erstmals seit der Corona-Pandemie gab es diesmal wieder heiße Getränke an den Wochenenden. 250 Liter Glühwein und 190 Liter Kinderpunsch wurden ausgeschenkt. Diese Stärkungen spendiert das rührige Ehepaar den Besuchern. Jeder gespendete Cent geht an den Spendenzweck.

Das 19. Spenderjahr brachte nicht nur einen neuen Rekord. Mit der Gesamtsumme von 201 611 Euro wurde auch die 200 000-Euro-Marke geknackt. Von diesem Erfolg sind die Hubers überwältigt. „Wir haben zwar einige Stammspender. Aber immer wieder gibt es auch Überraschungen. So war ein Kuvert mit 300 Euro und einem netten Schreiben in unserem Briefkasten. Oder auch einfach ein loser Hunderter“, erzählt Anni Huber. Die größte Einzelspende waren 2000 Euro von einem Ottenhofener Unternehmer, der nicht namentlich genannt werden möchte.

Die Hubers sind auch immer bemüht, den Besuch des Christmas Hill für die Gäste noch attraktiver zu gestalten. Dazu gehört ein buntes Musikprogramm wie Auftritte der Ottenhofener Bläsergruppe, der Finsinger Blaskapelle oder der Bigband Sheperd’s Delight aus Erding. Zu Gast war auch die Freie Evangelische Gemeinde Markt Schwaben, die nicht nur ein Konzert gegeben, sondern kleine Holzarbeiten mitgebracht hatte. Kripperl, Kerzenleuchter, Geschenktüterl oder Reagenzgläser gefüllt mit Balsamico-Essig oder Bratapfelsalz wurden auf Spendenbasis angeboten. Diese Dinge fanden reißenden Absatz. Knapp 800 Euro kamen hiermit zusammen.

Ein Highlight war der Glühweinausschank aus einem beigefarbenen Bulli T2. Heiß begehrt waren dabei nicht nur die Stärkungen: Der umgebaute Volkswagen-Oldtimer aus der Region Schliersee war auch ein begehrtes Fotomotiv. Den musikalischen Abschluss gestalteten der Brandl Wast und Gerhard Nußrainer. Einzelne Musikbeiträge können auch auf Youtube nachgehört werden.