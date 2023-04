Neues Storchenglück in Siggenhofen?

Im Horst auf einem eigens aufgestellten Holzmast hat sich wieder ein Storchenpaar eingefunden. © Clarissa Höschel

Ein Storchpaar hat sich nahe der Kirche in Siggenhofen niedergelassen. Derzeit geht es seinem Brutgeschäft nach.

Siggenhofen – Die Siggenhofener Storchengeschichte ist noch nicht allzu lang, dafür aber bisher von mehr Tiefen als Höhen geprägt: Als sich das erste Horstpaar 2020 auf einem neben der Kirchenmauer stehenden Strommast ein Nest baute, war das Entzücken in der Umgebung groß. Doch den Altvögeln war kein Nachwuchs beschieden.

Im Jahr darauf klappte es mit dem Nachwuchs, immerhin wurde ein Küken flügge. Dafür war das Entzücken der Umgebung deutlich gedämpfter, denn es hatte sich herausgestellt, dass die Hinterlassenschaften der Vögel die Friedhofsmauer nicht nur verunreinigten, sondern auch nachhaltig zu schädigen drohten. Deshalb wurde das Nest nach dem Ausfliegen der Vögel in unmittelbarer Nähe auf einen eigens aufgestellten Holzmast verlegt. 2022 wurde die Ankunft der Störche mit besonderer Spannung erwartet, schließlich mussten sie das neue Heim als Standort annehmen.

Das taten sie auch, obwohl der erste Storch über zwei Wochen auf den Partner warten musste, bevor es mit der Familienplanung losgehen konnte. Dann endlich durften sich die Storchenfreunde auf ein sorgenfreies und erfolgreiches Storchenjahr freuen. Doch wer Anfang Juni nach dem Nachwuchs schauen wollte, erahnte nur ein verendetes Küken in dem ansonsten verwaisten Nest. Ein Altvogel war offenbar bei einem Unfall ums Leben gekommen, sodass die Versorgung des Nachwuchses nicht mehr gelingen konnte.

In diesem Jahr hat sich zum vierten Mal ein Horstpaar in Siggenhofen niedergelassen. Derzeit geht es seinem Brutgeschäft nach. Ob einer der Vögel zuvor schon in Siggenhofen gebrütet hat, lässt sich mangels Beringung nicht sagen. Die Zuversicht aber, die diese beiden Vögel ausstrahlen, lässt auf einen endlich glücklichen Storchensommer hoffen.

Clarissa Höschel