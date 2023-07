Lehrer aus Namibia erleben Schulalltag in Ottenhofen

Partnerschaft des Vereins „Outjenaho“

Von Veronika Macht

Die Grundschule Ottenhofen hat diese Woche Lehrer aus Namibia zu Gast. Sie werden mit den Kindern Workshops abhalten und den bayerischen Unterricht erleben.

Ottenhofen – Besonderer Besuch an der Grundschule Ottenhofen: Seit Montag sind dort Lehrkräfte der Morukutu Primary School im namibischen Otjiyarwa zu Gast. Sie bleiben eine Woche an der Schule, hospitieren im Unterricht und führen mit den Kindern Workshops durch. Organisiert hat den Lehrerbesuch der Verein „Outjenaho – Strahlende Kinderaugen“, der 2015 eine Schulpartnerschaft zwischen beiden Einrichtungen ins Leben gerufen hat und die Primary School seitdem tatkräftig unterstützt.

Am Sonntagvormittag sind die sechs Besucher, die privat bei Mitgliedern des Vereins untergebracht sind, nach 24-stündiger Reise am Flughafen München gelandet. Tags drauf wurden sie in der Ottenhofener Grundschule herzlich in Empfang genommen. Die Schulkinder bildeten – an den Seiten der Treppe ins Schulhaus stehend – ein großes Spalier aus La-Ola-Wellen, durch das die Gäste schritten. Bevor die Mädchen und Buben das Schullied „Hand in Hand“ sangen, bekamen die vier Frauen und zwei Männer aus Namibia kleine Schultüten überreicht – immerhin sei es ihr erster Tag an einer bayerischen Schule, erklärte Rektorin Sonja Blaha diesen Brauch.

Marion Gröbe begrüßte die Lehrkräfte in ihrer Funktion als Schulrätin am Schulamt Erding und stellvertretend fürs Kultusministerium, dessen Vertreterin nicht kommen konnte. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus finanziert den Aufenthalt der Lehrer zu 90 Prozent, die restlichen zehn Prozent der Kosten trägt der Verein.

Gröbe erklärte kurz das bayerische Schulsystem, unterstützt von Floyd Hambira, der übersetzte. Der Mitarbeiter des Vereins und Partner vor Ort in Namibia spricht Deutsch und war auch schon zuvor in Ottenhofen zu Gast. Schulrätin Gröbe zeigte sich begeistert vom Lehrerbesuch: „Mit diesem Projekt werden Unterricht und Schule lebendig. Hier wird eine andere Kultur zum Anfassen geboten, und hier werden Gemeinsamkeiten, die wir alle haben, erlebbar.“

Sie sei überzeugt, dass die Grundschule Ottenhofen ein Ort sei, an den sich die einen – sie deutete auf die Gäste aus Namibia – gerne erinnern würden, und die anderen – nämlich die Schüler – „inspiriert von neuen Impulsen hoffentlich jeden Tag wieder gerne hierherkommen“.

„Ich bin total stolz auf euch, ihr habt euch so herausgeputzt“, freute sich Bürgermeisterin Nicole Schley beim Anblick der Mädchen und Buben, von denen viele in Dirndl oder Lederhose gekommen waren. Schley war nach der Gründung des Vereins einige Jahre lang dessen 2. Vorsitzende und hat die Schule in Namibia selbst schon besucht.

Damals hätten sie die Kinder ebenfalls in Tracht empfangen, sie hätten getanzt und gesungen. „Das war so schön, und es ist für unseren Besuch auch etwas ganz Besonderes, dass ihr euch so hergerichtet und euer Lied gesungen habt, das mir jedes Mal die Tränen in die Augen treibt“, sagte Schley. Sie erinnerte daran, dass der Lehreraustausch schon für 2020 geplant gewesen sei – bekanntlich machte Corona dem einen Strich durch die Rechnung.

Umso mehr dankte Schley Rektorin Blaha und ihrem Kollegium, die den Besuch in Form einer Projektwoche „einfach so mittragen: Ich glaube, dass beide Seiten davon profitieren werden.“

Outjenaho-Vorsitzende Martina Zoglowek machte es kurz. Sie dankte für den „ganz tollen Empfang“ und wünschte allen viel Spaß: „Ich bin überzeugt, den werdet ihr haben.“

Im Namen seiner Kollegen ergriff auch Hambira das Wort. Ihm seien die Tränen gekommen, „direkt als wir hochgekommen sind, als ihr diese Energie in uns reingepustet und uns so schön empfangen habt. Es ist sehr schön, euch alle zu sehen.“ Ein paar Tränchen glitzerten dann auch in mehreren Augen, als die Kinder auch noch das Schullied der Morukutu Primary School zum Besten gaben, das sie eigens einstudiert hatten.

„Es ist schön, dass Sie diese weite Reise auf sich genommen haben, um unsere Schule kennenzulernen und zu sehen, wie wir in Bayern unterrichten und Schule gestalten“, sagte Rektorin Blaha. Sie freue sich auf das Kennenlernen und den gemeinsamen Austausch.

Ersteres stand am Montag auf dem Programm, am Dienstag starten die Workshops. Es werden ein afrikanischer Tanz und ein afrikanisches Lied einstudiert, auch Flechtfrisuren stehen auf dem Stundenplan, und die Kinder lernen, auf Otjiherero bis 20 zu zählen. Beim Schulfest am Freitag soll das Erlernte dargeboten werden.

Auch hospitieren die namibischen Gäste im Unterricht in verschiedenen Klassen und Fächern. Und ein bisschen Sightseeing darf ebenso nicht fehlen: Es geht aufs Brauneck, nach München und zum Sinnflut, bevor die Lehrkräfte nächste Woche noch das Korbinian-Aigner-Gymnasium besuchen und schließlich die Heimreise antreten.