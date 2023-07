Ottenhofen: Projekt Pfarrhaus liegt vorerst auf Eis

Von: Veronika Macht

Das Ottenhofener Pfarrhaus wird vorerst nicht saniert oder gar neu gebaut. © Vroni Macht

Ottenhofens Finanzlage lässt eine Sanierung oder gar einen Neubau des Pfarrhauses derzeit nicht zu - vielleicht aber in Zukunft.

Ottenhofen – Seit geraumer Zeit befassen sich politische und Kirchengemeinde Ottenhofen mit der Zukunft des alten Pfarrhauses. Vor gut zwei Jahren wurde dazu eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Möglichkeiten für eine gemeinsame Nutzung des Gebäudes zu erarbeiten. Jetzt wird das Projekt aber erst einmal auf Eis gelegt.

Im Gemeinderat berichtete Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) aus der AG Pfarrhaus. Der bisherige Ansprechpartner, Verwaltungsleiter Josef Weihmayr, habe den Pfarrverband St. Anna im Moosrain verlassen, daher sei sie von Pfarrverbandsleiter Michael Bayer nochmals auf das Thema angesprochen worden. Er habe sich nach dem aktuellen Sachstand erkundigt, deshalb habe Schley die Fraktionen um Stellungnahmen gebeten. Die fielen allesamt ähnlich aus. Grundtenor: Zurzeit ist kein Geld da, um das Haus auf Vordermann zu bringen.

Sebastian Weber (CSU) erklärte namens seiner Fraktion: „Die Kombination von Gemeinde und Kirchengemeinde ist eine sehr charmante Sache, das Haus und dessen Lage sind sehr interessant. Allerdings haben wir angesichts der momentanen finanziellen Lage und der zu erwartenden Kosten entschieden, dass wir das Projekt erst einmal auf Eis legen würden.“

Ähnlich sehen es die Freien Wähler Ottenhofen. „Für uns kommt es nicht in Frage“, erklärte Dieter Heckel. Aktuell und in den nächsten Jahren sehen die FWO keinen finanziellen Spielraum für die erforderlichen Investitionen. „Darüber hinaus scheinen Aufwand und Ertrag für die Gemeinde nicht ausgeglichen zu sein.“ Dem von der Kirchenverwaltung vorgelegten Vorschlag zur Übernahme des Pfarrhauses und der Umwidmung in ein Ottenhofener Bürgerhaus durch die Gemeinde könne nicht zugestimmt werden. Das Angebot der Kirchenverwaltung bestehe aus einem Erbpachtvertrag, „und die Lasten sind unserer Ansicht nach höher als der Nutzen“.

Auch in der Stellungnahme von SPD/Grünen/Parteifreien verwies Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) auf die finanzielle Lage der Kommune. Pflichtaufgaben wie der Neubau des Kinderhauses, das Mehrfamilienhaus, die Sanierung von Wasserhaus und Straßen sowie das Feuerwehrhaus „machen aktuell eine weitere Investition mit den geplanten Ausmaßen in eine freiwillige Aufgabe unmöglich“. Freilich wäre es schön, so Schley, weitere Räume in der Ortsmitte für gemeindliche und kirchliche Zwecke zu haben. „Aber ein großes Problem für die Genehmigungsfähigkeit sind die fehlenden Parkplätze.“ Der Garten sei im Flächennutzungsplan (FNP) als Grünfläche dargestellt und könne nicht umfunktioniert werden, ohne den FNP zu ändern, „was ja durchaus umstritten ist in diesem Gremium“.

Das Haus sei zudem stark sanierungsbedürftig oder gar abzubrechen, die Kosten für einen Neubau seien derzeit „unberechenbar“. Die angesprochenen fünf Millionen Euro würden höchstwahrscheinlich nicht ausreichen, und eine Erbpachtzeit von 75 Jahren „ist zu kurz für die Höhe der benötigten Investitionen“. Eine Investition in Mehrzweckräume in gemeindlichen Gebäuden indes – im Feuerwehrhaus oder im gewerblichen Bereich des geplanten Z-Gebäudes an der Perusastraße – „würde aus unserer Sicht mehr Sinn machen“, erklärte Schley und schloss ihre Ausführungen: „Für unsere Fraktion ist eine Übernahme des Gebäudes mit einer Vermietung eines kleinen Teils von 78 Quadratmetern an Kirche eine Investition, die wir aktuell nicht stemmen können.“

Nach Auskunft des Pfarrverbands sei eine Zusammenarbeit mit der Kommune der einzige Weg, das Gebäude zu erhalten beziehungsweise einen attraktiven Veranstaltungsort zu schaffen. Deshalb wolle man nicht ausschließen, dass das Projekt in Zukunft neu betrachtet werden könne. „Das spiegelt auch das Ergebnis der Arbeitsgruppe. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber so ist die Situation aktuell“, merkte Schley an. Einstimmig fiel der Beschluss, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, eine Wiederaufnahme aber auch nicht auszuschließen.