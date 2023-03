Ottenhofen schielt nach der Steuerschraube – Noch sind die Hebesätze recht niedrig

Von: Bernd Heinzinger

Ottenhofen ist die nächste Gemeinde in akuten Finanznöten. (Symbolbild) © dpa; Patrick Pleul

Den größten Haushalt der Gemeinde Ottenhofen aller Zeiten haben Bürgermeisterin Nicole Schley und Kämmerer Günther Gels dem Finanzausschusses vorgelegt – und wohl auch einen der schwierigsten. 4,3 Millionen Euro beträgt das Volumen des Verwaltungshaushalts für den laufende Betrieb, 9,3 Millionen Euro der Vermögenshaushalt für Investitionen.

Ottenhofen – Einiges an Kreativität sei dabei notwendig gewesen, „um ein halbwegs vernünftiges Paket zu schnüren“, so die Bürgermeisterin. Als größtes Problem erweisen sich die Zuführungen. Normalweise müssten mindestens 200 000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt wandern – beim 2023er Haushalt sind es 63 000 Euro, aber in die „falsche Richtung“. Dabei habe man das Delta bei Ersterem bereits dadurch abgefedert, dass rund 300 000 Euro der Ausgaben für die neue Wasserleitungen beim Neubaugebiet an der Grunder Straße in den Vermögenshaushalt gewandert sind. Rechtlich sei das abgesichert, betonte Schley und fügte an, dass man diese lediglich erneuere, weil dort sowieso Bauarbeiten stattfinden. Bei der Planung sei man mit „spitzem Bleistift“ vorgegangen und habe Einsparungen gesucht.

Die Ausstattung eines Klassenzimmers der Grundschule, neue Möbel für die Bücherei oder die Ausführung des Trimm-Dich-Pfades – alles wird vorerst geschoben. Die Planungskosten für den Umbau des Feuerwehrhauses konnte man von 100 000 auf 50 000 Euro senken.

Große Investitionskosten kommen allerdings auf die Gemeinde zu: Für das neue Kinderhaus stehen rund 2,6 Millionen Euro im Haushalt 2023, für den Neubau eines Mehrfamilienhauses sogar 2,8 Millionen Euro. Neubau der Wasserleitung an der Grunder Straße, neue Wasser-Verbundleitung nach Markt Schwaben sowie die Planung des Wasserhauses schlagen mit rund 700 000 Euro zu Buche, Hochwasserschutzmaßnahmen in Unterschwillach und Ottenhofen am Schloßholzgraben mit 580 000 Euro.

Bei den Einnahmen rechnet Kämmerer Günther Gels mit Gewerbesteuern in Höhe von 400 000 Euro, der Anteil an der Einkommenssteuer soll sich auf rund 1,95 Millionen Euro belaufen. Eine weitere Einnahmequelle stellen Grundstücksverkäufe dar. Beim Baugebiet am Schlehbach will die Gemeinde für zehn Grundstücke insgesamt rund drei Millionen Euro generieren.

Ohne Kredite geht es jedoch trotzdem nicht. Der Tilgung eines Kommunalkredits in Höhe von 1,2 Millionen Euro stehen geplante Neuaufnahmen von 1,3 Millionen Euro (für gefördertes Wohnen) und 1,7 Millionen Euro (Deckung des Finanzierungsbedarfs) gegenüber.

Schley kam zurück auf die „falsche Richtung“ bei den Zuführungen. Bereits voriges Jahr habe man die Grenze überschritten, und in den kommenden Jahren sehe es nicht viel besser aus: „Uns wird daher wohl nichts anderes übrig bleiben, als an der Steuerschraube zu drehen.“ Bei den Hebesätzen für die Grundsteuer mit 320 und Gewerbesteuer 340 ist Ottenhofen aktuell ziemlich weit unten. Eine Erhöhung auf 350 beziehungsweise 380 könnten für eine schwarze Null zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sorgen. Bei den Ausschussmitgliedern gab es dazu unterschiedliche Meinungen. Stefan Reisch etwa betonte, dass der Schuss nach hinten losgehen, Gewerbebetriebe sich verabschieden könnten. Dieter Effkemann meinte, nur nach einer Erhöhung könnte der Etat vom Landratsamt genehmigt werden.

„Was empfehlen wir dem Gemeinderat?,“ fragte Schley. Möglichst viele Einnahmen generieren, so das einhellige Meinungsbild. Das gehe neben einer Erhöhung der Hebesätze nur durch weitere Grundstücksverkäufe.

Abschließend betonte die Bürgermeisterin, dass man trotz allem „immer noch ganz ordentlich unterwegs“ sei: „In vielen anderen Gemeinden ist es sicherlich nicht besser.“ Die Entscheidung über den Haushalt fällt in der nächsten Sitzung.