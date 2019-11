Ottenhofens Bürgermeisterin freut sich: „So gut sind wir noch nie da gestanden“

Gut 2,2 Millionen Euro an Rücklagen hat die Gemeinde Ottenhofen. Darüber freut sich die Bürgermeisterin - und von den Ottenhofenern gab‘s sogar Applaus.

Ottenhofen– Spontaner Beifall für den Pflichtstoff einer jeden Bürgerversammlung kam in Ottenhofen auf. Auch einige Tage danach kann Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) sich noch darüber freuen: „Das habe ich noch nie gehabt, dass es für die Haushaltszahlen Beifall gegeben hat“, sagte sie im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Der Applaus sei aufgekommen, als sie die Rücklagen der Gemeinde mit gut 2,2 Millionen Euro beziffert habe, so Schley: „So gut sind wir noch nie da gestanden.“

Am Schlehbach: Interessenten wollen bauen

Doch die Gemeinde hat auch Schulden: 3,1 Millionen Euro, Tendenz weiter fallend. Auch diese Zahl zeigte sie in ihrer Präsentation. Diese Summe resultiere hauptsächlich aus den Grundstücksankäufen, vor allem für das Baugebiet Am Schlehbach, das mitten in der Planung ist. Hierauf hätten sich auch etliche Fragen aus der Bürgerschaft konzentriert, die deutlich machen, dass die Interessenten in den Startlöchern stehen. Schley habe allerdings deutlich machen müssen, dass sie im jetzigen Planungsstadium noch keine Chance sehe, einen belastbaren Zeitplan vorzulegen.

Herdweg: Warten auf die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet

Das Gleiche gilt für das Thema Herdweg, das die Bürgermeisterin nicht auslassen konnte. Auch hier war die Ungeduld spürbar, die Bürgermeisterin bedauerte aber, dass Herdweg vergleichsweise schwach vertreten war unter den rund 100 Teilnehmern an der Versammlung. Auch Landrat Martin Bayerstorfer habe in die Debatte um Herdweg nicht eingegriffen, aber er wurde Zeuge des von den Bürgern artikulierten Handlungsbedarfs. Zum wiederholten Mal hatte die Bürgermeisterin nämlich auf die Notwendigkeit der Herausnahme eines Teilbereichs aus dem Landschaftsschutzgebiet hingewiesen, ohne die es schlecht weiter gehe.

Genau diesen Beschluss hat der Kreistag, wie berichtet, nach mehreren Anläufen gefasst, jetzt geht es um den Vollzug durch das Landratsamt, dessen Chef wiederum Bayerstorfer ist. Gerade für diese direkte Kommunikation, deutete Schley an, sei die Anwesenheit Bayerstorfers tatsächlich wichtig gewesen.

Tennet: Auf der Suche nach einer alternativen Trasse

Noch jemand steht in den Startlöchern: Tennet will die Hochspannungsleitung bekanntlich kräftig aufbohren, was weitere kritische Nachfragen der Bevölkerung provozierte, vor allem weil die dann höheren und mit deutlich höheren Spannungen beaufschlagten Leitungen vergleichsweise dicht an einzelnen Wohnhäusern vorbei führen.

Hier konnte Schley in der Versammlung berichten, dass eine alternative Trasse, weiter weg von Wohnbebauung, geprüft werde. Im Gespräch mit der Heimatzeitung wurde sie genauer. „Ich bin ja ständig mit denen in Kontakt und habe dann auch meinen Stellvertreter Dieter Effkemann dabei, um deutlich zu machen, dass uns das wichtig ist.“ Sie nehme die Sorgen der Bevölkerung wegen möglichen Elektrosmogs durch solche Hochspannungstrassen sehr ernst, versicherte Schley. Denn: „Wir wissen ja noch viel zu wenig über die langfristigen Auswirkungen.“

Klaus Kuhn