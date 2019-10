So soll das Ottenhofener Beachvolleyballfeld wieder bespielbar werden

Der Beachvolleyballplatz nahe des Ottenhofener Wasserhauses ist nicht mehr bespielbar. Das will die Gemeinde jetzt mit kleinen Mitteln ändern.

Ottenhofen – Die Gemeinde Ottenhofen hat beim Wasserhaus einen wunderbaren Naturspielplatz, der das vorhandene Gelände nutzt, ohne viele Einbauten und Geräte ist, aber eben doch der Pflege bedarf. Genau das war Thema einer Ortseinsicht mit dem Bauausschuss.

Es waren Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass der Beachvolleyballplatz nicht mehr bespielbar sei. Die Gemeinderäte hatten hier teilweise selbst schon gespielt, und die machten dabei noch ganz andere unangenehme Erfahrungen: Katzen mögen den Sandplatz für ganz andere Dinge, und das ist technisch nicht zu verhindern, zumal ein Zaun um den Platz die ganze Konzeption durcheinander bringen würde. Gras hat sich ausgebreitet. Der Ausschuss war sich einig, dass das so nicht bleiben kann.

Ottenhofen: Die „kleine Lösung“ soll ein paar Jahre halten

Gleich vor Ort, in der Abenddämmerung stehend, erarbeitete das kleine Gremium eine zukunftsfähige Lösung: Der Platz wird durchgefräst, das Gras herausgerecht, dann wird Sand aufgefüllt. Diese „kleine Lösung“ werde ein paar Jahre halten, war sich das Gremium sicher.

Dann könne man daran gehen, auf dem bestehenden Sportgelände eine dauerhafte „große Lösung“ zu erarbeiten. Dann nämlich werde die Gemeinde auch Klarheit über die langfristigen Eigentumsverhältnisse haben. Wie berichtet, gibt es eine Kaufoption für die Gemeinde in diesem Bereich.

Bei der Gelegenheit könnte die Gemeinde auch eine Schwäche, die der Platz schon immer gehabt hat, beheben: Die Maße haben noch nie gestimmt. Wirklich gestört hat das bisher nicht, auch wenn früher sogar die DJK Ottenhofen den Platz genutzt hat. Das Netz, das noch in einem ausgezeichneten Zustand sei, könne umziehen. So könne die Gemeinde daran gehen, den Platz anders zu nutzen. Wobei Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) vor allem an kleinere Kinder dachte, für die ihrem ersten Vorschlag zufolge hier eine Möglichkeit zum Spielen geschaffen werden sollte.

