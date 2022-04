Startschuss fürs neue Ottenhofener Kinderhaus

Von: Klaus Kuhn

Erster Spatenstich für das Kinderhaus Ottenhofen: Unser Bild zeigt (v. l.) Martin Schreiner (Firma Kronthaler Erdbau) , Erhard Huber vom Bauamt, Bürgermeisterin Nicole Schley, Architekt Ralf Grotz, Dr. Sabina Schneider (Geschäftsführerin Storchennest), Katja Burkard (künftige Einrichtungsleiterin), Julia Köck (2. Vorsitzende Förderverein Storchennest), Rudolf Waxenberger (Kreishandwerksmeister, Bauunternehmen Anzinger) sowie Regina Strasser und Daniela Bantel (beide Mitarbeiterinnen Architekturbüro Grotz). © Klaus Kuhn

Spatenstich in Ottenhofen – Träger sind die Storchennest Kitas aus Markt Schwaben

Ottenhofen – Jetzt kann’s losgehen: Am Montag kamen alle Verantwortlichen zum symbolischen Spatenstich auf der Baustelle am Meillerweg in Ottenhofen zusammen, wo das neue Kinderhaus entstehen soll. Dabei konnten die Storchennest Kitas aus Markt Schwaben als der Träger öffentlich gemacht werden. Auch die Einrichtungsleiterin steht fest: Katja Burkard ist Erzieherin, leitet derzeit die Krippe des Trägers in Markt Schwaben und wird dann in die Ottenhofener Einrichtung wechseln. Diese soll zu Beginn des Kindergartenjahres 2023 fertig sein.

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) nannte es einen Glücksfall, dass es sich bei dieser Fachkraft um eine Ottenhofenerin handelt. Schley und sie kennen sich seit vielen Jahren. Damit sehen alle Beteiligten eine gute Basis für eine langfristige Zusammenarbeit. Viele Worte verlor die Rathauschefin beim Spatenstich nicht. Wohl aber brachte sie den Wunsch zum Ausdruck, dass es eine unfallfreie Baustelle werde, die dann auch noch zum genannten Zeitpunkt endgültig abgeschlossen werden könne.

Das meiste hatte die Bürgermeisterin während der Bürgerversammlung vorigen Freitag noch einmal deutlich gemacht: Es werden Kinderkrippe und zwei Kindergartengruppen errichtet, außerdem ein Mehrzweckraum. Wie mehrfach berichtet, hatte der Gemeinderat in vielen Sitzungen auch Möglichkeiten ausgelotet, Kosten einzusparen.

Immerhin geht es um 4,2 Millionen Euro, von denen etwa 1,9 Millionen als Zuschüsse vom Freistaat Bayern gewährt werden. Die gesamten restlichen Kosten müssen durch die Gemeinde gestemmt werden. In der Bürgerversammlung berichtete die Bürgermeisterin, dass es eine Warteliste gebe. Damit untermauerte sie die Notwendigkeit für diese große Investition.

Die Heizung des Neubaus erfolgt von der Schule aus, hier besteht eine Holz-Pelletheizung. Das gesamte vom Architekturbüro Ralf Grotz geplante Gebäude wird barrierefrei ausgeführt.

Das Kinderhaus entsteht auf dem Grundstück, auf dem einst das Anfang des Jahres abgerissene Lehrerwohnhaus stand (wir berichteten). Die Gemeinde baut hier ein flexibel nutzbares Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1040 Quadratmetern. Die Gestaltung an dieser Ecke an der Einmündung des Meillerwegs in die Schwillacher Straße, direkt neben der Grundschule und gegenüber vom bestehenden Kinderhaus Sancta Katharina, wird mit Sicherheit sehr markant werden und auch das Ortsbild prägen.

Eine Schwierigkeit bei der Planung war, dass das Gelände relativ steil ist und nicht viele Platzreserven bietet. Neun zusätzliche Stellplätze können untergebracht werden, berichtete Schley.

Die Rohbaufirma wird voraussichtlich Mitte Mai mit den Arbeiten beginnen. Es ist übrigens das Unternehmen von Kreishandwerksmeisters Rudolf Waxenberger. Gerade diese Vergabe an ein Unternehmen, das aus dem Landkreis ist und sich in dem Wettbewerb hat durchsetzen können, hatte im Gemeinderat Freude ausgelöst.

