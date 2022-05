Ottenhofen: Tempo-30-Zone ist zu groß

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Tempo 30 gilt auf der Schwillacher Straße in Ottenhofen – aktuell noch ab der Einmündung von der Erdinger Straße. Diese Regelung muss teilweise zurückgenommen werden. Unser Bild zeigt die Schwillacher Straße kurz hinter der Einmündung der Herdweger Straße. © Vroni Macht

Die Gemeinde Ottenhofen muss die Tempo-30-Beschränkung auf Schwillacher Straße teilweise zurücknehmen. Sie gilt erst seit einigen Monaten.

Ottenhofen – Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) muss zusammen mit ihrem Gemeinderat eine neue Lösung für die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Schwillacher Straße finden. Wie berichtet, muss die bestehende Tempo-30-Regelung, die erst seit einigen Monaten dort gilt, zumindest in Teilen aufgehoben werden.

„Die Länge der Beschränkung hat nicht gepasst. Das wird demnächst umgesetzt“, erklärt Schley im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Leser hatte sich gemeldet, um seinem Ärger über die drohende Aufhebung der Beschränkung Ausdruck zu verleihen. Auf Nachfrage wird die Bürgermeisterin genauer: Ziel sei immer gewesen, die Schwillacher Straße durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung sicherer zu machen. Immerhin sei das der Weg zur Schule und zum Kindergarten, den zahlreiche Kinder tagtäglich nutzen. Bekanntermaßen kommt in absehbarer Zeit mit dem neuen Kinderhaus eine weitere Betreuungseinrichtung in unmittelbarer Nähe dazu.

Bei einer Ortseinsicht mit dem Landratsamt und der Polizei sei klargestellt worden, dass die Gemeinde in diesem Bereich eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen dürfe, erklärte Schley. Allerdings hat die Kommune hier wohl zu viel des Guten getan. Sie hätte das Tempolimit nicht bereits am Anfang der Schwillacher Straße anordnen dürfen. Aber der gesamte Straßenverlauf sei eben der Schulweg und der Weg zum Kindergarten, so war die Überlegung.

„Mir gefällt das gar nicht, aber die Gesetze geben uns nicht wirklich viel Spielraum“, bedauert Schley die teilweise Rücknahme.

Mit diesem Problem ist die Gemeinde nicht allein. Für eine Beschränkung auf 30 km/h verlangt der Gesetzgeber regelmäßig eine konkrete Begründung. Schulen und Kindergärten, Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen zählen grundsätzlich dazu. Der Redaktion liegen gleich mehrere Berichte aus anderen Städten und Gemeinden vor, die solche Geschwindigkeitsbeschränkungen wieder aufheben mussten.

Schley hofft nun auf entsprechende Initiativen im Bundestag. Und sie kündigt eine neue Lösung an, welche die Geschwindigkeitsbeschränkung näher an die Einmündung zum Meillerweg rückt. Dort befinden sich die Schule und bald sogar zwei Kindergärten, und in der Verlängerung der Schwillacher Straße auch noch der Waldkindergarten.