Tribüne: DJK Ottenhofen kann auf Zuschuss der Gemeinde zählen

Von: Klaus Kuhn

Dass ihre Fans Fußballspiele von der überdachten Tribüne aus verfolgen können, das wünscht sich die DJK Ottenhofen. Die Gemeinde unterstützt das Projekt finanziell (Symbolbild). © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Gemeinde Ottenhofen unterstützt das Projekt der DJK, eine überdachte Zuschauertribüne zu errichten, finanziell.

Ottenhofen – Die DJK Ottenhofen ist ihrem Ziel, eine überdachte Zuschauertribüne zu errichten, einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend, das auf 31 000 Euro bezifferte Bauvorhaben finanziell zu unterstützen.

Alfred Greckl (FW) hat selbst schon auf dem Fußballplatz gestanden und machte sich energisch für das Vorhaben des Vereins stark. Hier müsse die Gemeinde tätig werden, fand er, der Verein sei ein Aushängeschild. Daher solle man den Fußballplatz auch attraktiv gestalten. Greckl verwies auf ähnliche Vorhaben in Nachbarkommunen, wo ganz andere Summen ausgegeben würden, wie etwa in Finsing, wo es um Millionenbeträge gehe.

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) wollte wissen, mit welcher Summe Greckl bereit sei, einzusteigen. Der zögerte eine Weile, meinte dann aber, dass die Gemeinde mit der Hälfte der Bausumme dabei sein sollte. Diese Summe wurde von keiner Seite infrage gestellt. Einzig Renate Bertram (SPD) meinte, dass die Gemeinde besser den Sport direkt und nicht die Zuschauer-Infrastruktur fördern solle.

DJK Ottenhofen will seit 25 Jahren überdachte Zuschauertribüne errichten

DJK-Vorsitzender Johannes Mann erhielt das Wort, auch um die Frage zu klären, ob der Verein Zuschüsse aus anderen Quellen erhalten könne. Dabei kam heraus, dass der Bayerische Landessportverband (BLSV) ganz ähnlich argumentiert wie Bertram, die als einzige gegen die konkrete Summe von 15 500 Euro stimmte: Der Verein könne, musste Mann zugeben, von dort keinerlei Förderung erwarten. Wohl aber berichtete er, dass die DJK seit 25 Jahren um eine überdachte Zuschauertribüne kämpfe. „Wenn wir es jetzt nicht schaffen, werden wir es wohl nie schaffen“, meinte er.

Nach der klaren Entscheidung des Gemeinderats herrschte bei den Vertretern des Vereins Erleichterung. Er hat noch mehr vor, braucht etwa über kurz oder lang einen neuen Rasenmäher. Auf Nachfrage der Heimatzeitung nannte der Vorsitzende noch eine interessante Zahl: 70 Zuschauer sollen auf der Tribüne Platz finden. Einzelheiten will man in der Hauptversammlung am morgigen kommenden Freitag (19 Uhr, Sportheim) besprechen.

