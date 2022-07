Trinkwasser: Notverbund wird konkreter

Sauberes Trinkwasser ist eine der wichtigsten Aufgabe von Kommunen. Das zeigt sich jetzt in Ottenhofen.

Ottenhofen und Markt Schwaben arbeiten bei Wasserversorgung zusammen

Von Klaus Kuhn schließen

Der Notverbund zwischen den Wasserversorgungsgebieten von Ottenhofen und Markt Schwaben ist einen großen Schritt weiter.

Ottenhofen/Markt Schwaben - Einstimmig beschloss der Gemeinderat Ottenhofen erstens, diesen Notverbund zu erstellen und zweitens, die Planungsleistungen für gut 27 500 Euro zu vergeben. Preisgünstigster Bieter dabei war das Büro, das die Gemeinde bei der Gesamtsanierung der Wasserversorgung berät.



Der Notverbund wird auf Ottenhofener Seite mit einer Leitung „DN 200“ ausgeführt. Insgesamt geht es um den Neubau von rund 350 Metern Wasserleitung bis an die Gemarkungsgrenze nach Markt Schwaben, wo dem Bericht von Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) zufolge die Nachbargemeinde weiterbaut. Etliche Gemeinderäte zeigten sich ausgezeichnet informiert über die Lage in Markt Schwaben, wo bekanntermaßen erheblicher Entscheidungsdruck herrscht.



So entstand im Gremium zunächst der Eindruck, dass man hier hauptsächlich mit eigenen Mitteln von geschätzt 210 000 Euro der Nachbargemeinde unter die Arme greife. Diesen Eindruck aber musste Schley energisch korrigieren. Der gesamte Bereich von Herdweg nämlich wird nur über eine Stichleitung durch die Römerstraße versorgt. Sollte hier ein Defekt eintreten, wären durchaus erhebliche Teile des Gemeindegebiets plötzlich ohne Wasser. Ein Notverbund mit Markt Schwaben könne also tatsächlich die Versorgungssicherheit auch für Ottenhofen dramatisch verbessern, so die Bürgermeisterin. Diese Optimierung betrifft Siggenhofen, Alt-Herdweg und eben Herdweg.



Darüber hinaus reifte im Gemeinderat die Erkenntnis, dass diese Leitung ein Teil der eigenen Sanierung der Wasserversorgung darstellen könne. Das überzeugte den Rat, die Entscheidung fiel einstimmig. Andreas Lippacher (FW) sah mit dieser Maßnahme den Einstieg in die eigene konkrete Sanierungsarbeit.



Es ist nicht der erste Notverbund, den die Gemeinde Ottenhofen erstellt. Es ist vielmehr der letzte, der erforderlich wird, um für alle Ortsteile die gleiche Versorgungssicherheit herstellen zu können. Die Kosten für deren Verbesserung werden, so die Verwaltung auf Nachfrage aus dem Gremium, auf den Wasserpreis umgelegt und nicht etwa aus allgemeinen Steuermitteln finanziert.

klk