Drama auf der Baustelle: Wand stürzt um und begräbt Arbeiter - niemand konnte ihm mehr helfen

Ottenhofen - Ein tragischer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Ottenhofen (Landkreis Erding) hat einen 49-jähriger Bauarbeiter am Samstagmittag (18. Juni) das Leben gekostet.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bewegte der Mann mit einem Kran Verschalungswände zum Betonieren einer Außenwand. Mit diesen sollt eine Tiefgarage errichtet werden.

Arbeitsunfall auf Baustelle: 49-Jähriger in Ottenhofen tödlich verletzt

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, kippte, während der 49-Jährige eine Schaltafel am Kran beförderte, eine andere Verschalungstafel um und begrub den Mann unter sich.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch einen Notarzt und Bergungsversuchen der Feuerwehr Ottenhofen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei Erding Kripo und Gewerbeaufsicht ermitteln nun den genauen Unfallhergang.

Drama auf Baustelle in Ottenhofen: Wand begräbt Arbeiter - Reanimation zwecklos

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Bausachverständiger zur Erstellung eines Unfallgutachtens hinzugezogen.

In Obermeitingen (Bayern) ist ein 21 Jahre alter Mann bei Wartungsarbeiten in eine Müllpresse geraten. Der Arbeiter zog sich tödliche Verletzungen zu. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Arbeiter in die Maschine. Bei dem Unfall zog sich der 21 Jahre alte Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle seinen Wunden erlag. Auch in einer Baustelle auf der A33 kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein Arbeiter wurde von einem Lastwagen überfahren. Ein fürchterlicher Arbeitsunfallereignete sich auch im April in München Neuperlach. Wie die Feuerwehr München mitteilt, wurde ein Arbeiter (23) bei einem Einsatz auf einem Flachdach von einer sich schließenden Glaskuppel auf Brusthöhe eingeklemmt.