Verein Outjenaho baut Speisesaal in Namibia: Endlich nicht mehr im Freien essen

Von: Veronika Macht

Die Freude der Schüler über die Dining Hall ist groß. © Verein Outjenaho

Der Ottenhofener Verein Outjenaho hat dank vieler Spenden einen Speisesaal für eine Schule in Namibia gebaut.

Ottenhofen – Auf dem Boden sitzend essen, im Freien, egal ob bei null Grad im Winter oder bei 40 Grad im Sommer: Diese Zeiten sind an der Morukutu Primary School in Otjiyarwa in der Omaheke-Region in Namibia vorbei. Die Kinder können ihre Mahlzeiten ab sofort im eigenen Speisesaal (Dining Hall) zu sich nehmen. Möglich gemacht hat das der Verein „Outjenaho – strahlende Kinderaugen e.V.“ aus Ottenhofen.

„Als wir die Schulpartnerschaft 2015 begonnen haben, war die Essenssituation eine der ersten Erkenntnisse vor Ort“, berichtete Thomas Hameter kürzlich bei einem Vortrag über das Dining Hall-Projekt beim Camillo in Ottenhofen. Für den damals gerade gegründeten Verein sei sofort klar gewesen: „Da muss man was machen.“

Steine, die einfach ähnlich wie Lego-Steine zusammengesteckt werden

Zwei Jahre später sei die Schule mit diesem Wunsch an den Verein herangetreten, wiederum ein Jahr darauf präsentierte Architekt Andi Schmitt die ersten Baupläne. „Zu dem Zeitpunkt hatten wir das Projekt nie richtig ernsthaft diskutiert, da wir tierischen Respekt davor hatten“, gab Hameter zu. Man habe sich viele Fragen gestellt: Wie hoch würden die Kosten für 300 bis 400 Kinder sein? Wie lange würde der Bau dauern? Und wie läuft es überhaupt in Namibia mit dem Bauen? „Das hat uns Angst gemacht, denn in dieser Gegend gibt es nichts als Sand, Gestrüpp und Rinder.“

Es war Ende 2019, als Hameter zusammen mit seinen Mitstreitern Eddy Wilinski und Robert Peszt bei der jährlichen „November Plumber“-Tour, wie sie es nennen, vor Ort war: Im November sind sie als Klempner, also „Plumber“, in Namibia, um allerlei Arbeiten zu erledigen, von denen sich viele ums Wasser drehen – etwa der Bau eines Trinkbrunnens. Bei der Rückfahrt entdeckten sie durch Zufall eine Kirche, die aus Steinen von Polycare erbaut war. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland stellt Steine aus Sand, einem Kunstharzgemisch und Styropor her, die einfach ähnlich wie Lego-Steine zusammengesteckt werden. Stahlstifte sorgen für zusätzliche Stabilität, doch die Konstruktion kommt komplett ohne Mörtel oder Klebstoffe aus. „Eine schnelle, nachhaltige, moderne Bauart“, so Hameter.

Die neue Dining Hall ist auf dem Gelände der Morukutu-Schule entstanden. © Verein Outjenaho

Vor Ort besuchten die Vereinsvertreter das Polycare-Werk in Windhoek und später die Zentrale in Thüringen. Dann galt es, Schule, Schulministerium und Gemeinde zu überzeugen. Ende 2020 gaben schließlich alle grünes Licht für das knapp 150 000-Euro-Projekt. Einen großen Anteil an der Finanzierung hatten der Verein „Sternstunden – Wir helfen Kindern“ und „ALTERNAID – Stiftung für Menschen in Not“ sowie viele private Spender.

Als Hameter und später seine Frau und Outjenaho-Vorsitzende Martina Zoglowek die Schule im Frühjahr dieses Jahres besuchten, wurde ihnen ein rührender Empfang bereitet. „Sie hatten nicht gedacht, dass wir nach der Corona-Zeit wirklich wieder kommen“, so Hameter.

Er war dann auch am 27. Juni beim symbolischen Spatenstich dabei. Zwei Wochen lang half Hameter bei den Arbeiten – zusammen mit Mitarbeitern der Baufirma Afrideca Construction, dem Bauträger Fortitude, einigen Arbeitern der Gemeinde Otjiyarwa, der Rektorin Mekukuje und dem Morukutu Primary School „Project Board“. Später wurde er von Eddy Wilinski und Uli Stiegler abgelöst, die einen neuen Trinkbrunnen bauten und Betten in die Hostels brachten, also die Unterkünfte, in denen die Kinder während der Schulzeit schlafen.

Bei der Einweihung lauschten Martina Zoglowek und Thomas Hameter den Worten von Pecka Semba, dem Chef des Schulministeriums (v. l.). © Verein Outjenaho

Baumaterial wurde angeliefert, der Boden abtragen, verfestigt und für die Fundamente vorbereitet. Kaum waren diese Arbeiten erledigt, kamen auch schon die Stahlträger aus Südafrika für Wände und Dachkonstruktion. Das Dach selbst wurde von innen mit Isolationsfolie ausgekleidet. „Dort herrscht jetzt ganzjährig ein sehr angenehmes Klima“, sagte Hameter. Außerdem wurden Wasch- und Spülbecken sowie Beleuchtung installiert. Nach zehn Wochen Bauzeit war die Multifunktionshalle nicht nur zum Essen, sondern auch für Versammlungen, fertig – und bekam noch einen leuchtend roten Anstrich, so wie die restlichen Gebäude der Schule.

Vor gut einem Monat schließlich reisten Hameter und Zoglowek erneut nach Namibia, um die Dining Hall offiziell ihrer Bestimmung zu übergeben. Etliche Ehrengäste waren eingeladen – Schulminister, Landrat, sogar das namibische Staatsfernsehen. Dass er selbst bei dem Fest auf den Anzug verzichten musste, weil das Gepäck nicht rechtzeitig ankam, war da Nebensache, erzählte Hameter. Auch, dass der Landrat abgesagt hatte – „das war nicht entscheidend. Entscheidend war der Moment und sich von der Freude der Kinder, der Freude und Dankbarkeit der Lehrer einhüllen zu lassen“, sagte er und schilderte: „Es waren bewegende Momente. Spätestens als alle die Nationalhymne gesungen haben, habe ich zum ersten Mal geschluckt.“

Im Jahr 2023 soll der Lehreraustausch mit Namibia nachgeholt werden

Der Verein sei unheimlich stolz auf das Erreichte: „Wir können gar nicht oft genug Danke sagen.“ Man verspreche, alles daran zu setzen, dass die Dining Hall, die demnächst vom Ministry of Education noch mit Tischen und Stühlen ausgestattet wird, von der Schule genutzt, gepflegt, gewartet und vor allem von den aktuell rund 300 Schülern geliebt werde.

Nach diesem Großprojekt lässt es der Verein nächstes Jahr ruhiger angehen. Untätig wollen die Ehrenamtlichen trotzdem nicht bleiben. Zoglowek möchte mit Schülern der sechsten Klasse eine Bildungswoche zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt verbringen, das Projekt Schulobst wird fortgeführt, im Spätherbst sind die „November Plumber“ wieder vor Ort. Und der Verein möchte den Besuch namibischer Lehrer in Ottenhofen nachholen, sofern er gefördert wird – er musste im 2020 wegen Corona abgesagt werden.

