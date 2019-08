Dem Waldkindergarten steht nichts mehr im Wege

Der Platz ist hergerichtet, der Stromanschluss steht, morgen kommt der Wichtelwagen: Der Waldkindergarten in Ottenhofen kann an den Start gehen.

Ottenhofen – Es ist angerichtet: Der Platz für den Wichtelwagen für den Waldkindergarten Ottenhofen wurde sofort nach Eingang der Baugenehmigung hergerichtet. Zwei Streifen aus Beton, auf denen der Wagen stehen wird, außerdem ein Stromanschluss – alles ist fertig, und nicht nur das.

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) konnte auf Nachfrage den morgigen Mittwoch als Liefertermin für diesen Wichtelwagen nennen.

Träger wird die katholische Kirche

Darüber hinaus hat sie hinter den Kulissen weiter vorgearbeitet und die Unterschrift unter die Vereinbarung über die Trägerschaft mit der katholischen Kirche erreichen können. Damit nicht genug: „Wir haben jetzt auch tatsächlich die Betriebsgenehmigung vom Landratsamt erhalten. Damit sind alle Ampeln auf Grün.Jetzt fehlt nur noch dieser Wagen, und dann können wir starten.“

Schley berichtete von leichten Lieferverzögerungen bei diesem Wagen, der bei anderen Waldkindergärten deutlich einfacher ausgestaltet sei. „Da hat an der einen oder anderen Stelle noch nachgearbeitet werden müssen, und jetzt ist ja Urlaubszeit“, bat sie um Verständnis. Die Bürgermeisterin gab zu, schon ganz neugierig zu sein, was da in das Waldstück gestellt wird.

klk