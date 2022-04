Neues Wasserhaus, neue Leitungen

Von: Klaus Kuhn

Noch belegt ist das Areal, auf dem das neue Wasserhaus errichtet werden soll. Die Deckel für den Gastank und der Strommasten müssen weg. © Klaus Kuhn

Die Gemeinde Ottenhofen muss in ihre Wasserversorgung investieren. Der Wasserpreis wird dadurch wohl weiter steigen.

Ottenhofen – Die Gemeinde Ottenhofen ist bei der Neuausrichtung ihrer Wasserversorgung einen wichtigen Schritt weiter. Das beauftragte Ingenieurbüro hat ermittelt, dass das Grundstück, auf dem das Wasserhaus steht, ausreichend ist. So kann nach Fertigstellung des Neubaus relativ schnell vom alten auf das neue Haus umgeschlossen werden.

Allerdings muss das Grundstück noch freigemacht werden. Es befindet sich nämlich eine Stromleitung auf dem Gelände, die verlegt werden muss. Das ist, wie Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) in der Bürgerversammlung berichtete, nicht problematisch. Der Stromversorger habe die Verlegung bereits in Aussicht gestellt.

Von anderer Qualität ist dagegen die Versorgung mit Flüssiggas für das benachbarte Wohngebiet. Auf dem Gelände befindet sich nämlich unterirdisch der dafür vorgesehene Tank. Zunächst dachte man, man könne an eine bestehende Gasleitung anschließen. Das funktioniert aber nicht mehr. „Der Gasversorger hat einen Rückzieher gemacht“, so Schley. Jetzt müsse eine Alternative für den Standort des Tanks gefunden werden. Hierzu seien Gespräche nötig. Der Vertrag läuft 2025 aus, ein wenig Zeit bleibt also noch.

Wasserleitungen sind in die Jahre gekommen

Schley berichtete auch darüber, dass die Wasserleitungen allgemein in die Jahre gekommen seien. Die Straßenbauprojekte nach Unterschwillach oder Herdweg spielten hier eine Rolle. Beide, vor allem der Ausbau der Straße nach Unterschwillach, werden hier ein ganz eigenes Thema. Es wird nicht bei der Erneuerung der Fahrbahndecke bleiben.

Bei den Kosten muss der Austausch der Wasserleitung herausgerechnet werden, denn diese gehören zur Wasserversorgung. Diese muss nach den gesetzlichen Bestimmungen kostendeckend arbeiten. „All das hat schon und wird noch dazu führen, dass der Wasserpreis steigt. Für den aktuellen Vier-Jahres-Zeitraum mussten wir von 1,19 auf 1,71 Euro pro Kubikmeter erhöhen. Das sind für einen Durchschnittshaushalt mit rund 100 Kubikmeter Verbrauch rund 50 Euro mehr pro Jahr“, rechnete die Bürgermeisterin vor.

Sie geht von einem weiteren Preisanstieg aus, vor allem dann, wenn das neue Wasserhaus steht und die ersten größeren Rohrleitungsabschnitte ausgetauscht sind. Schley brachte auch einen Verbesserungsbeitrag ins Spiel, betonte aber: „Dies wäre im Übrigen auch bei einem Beitritt zum Zweckverband nötig geworden.“

Verhandlungen mit Markt Schwaben über Verbundleitung

Um weiter einwandfreies Trinkwasser bereitstellen zu können, ist nach den Worten der Bürgermeisterin auch eine Überprüfung des Wasserschutzgebiets erforderlich. In dieses Thema sei die Gemeinde bereits eingestiegen.

Im Gemeinderat ging es auch um eine Verbesserung der Versorgungssicherheit. Es laufen Verhandlungen mit der Nachbarkommune Markt Schwaben über eine Verbundleitung zwischen beiden Versorgungsgebieten. Eine solche Leitung ist nicht nur ein einfaches Rohr. Weil das Wasser darin nicht stehen bleiben darf, weil es sonst verkeimen würde, muss immer wieder ein Austausch stattfinden. Das ist bei der Länge zwischen 920 und 1160 Metern ein Thema. Der Gemeinderat jedenfalls beauftragte die Verwaltung einstimmig mit der Fortsetzung der Gespräche.

