Weitere Stellplätze für den Dorfladen

Von: Klaus Kuhn

Intensive Ortseinsicht: Der Bauausschuss des Gemeinderats Ottenhofen erarbeitete gleich vor Ort einen Lösungsvorschlag für das Parkplatzproblem am Kramerladen an der Ortsdurchfahrt. © Klaus Kuhn

Die Gemeinde Ottenhofen ordnet die Parkflächen beim Dorfladen neu an und schafft zudem weitere Stellplätze.

Ottenhofen – Die Parkplätze für den Dorfladen an der Ortsdurchfahrt in Ottenhofen müssen neu geordnet werden. In einer Ortseinsicht hat sich der Bauausschuss mit dem Thema befasst und eine Reihe von Lösungsvorschlägen erarbeitet.

Hintergrund ist ein Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe, das bereits genehmigt ist und dazu führen wird, dass die vier Parkplätze neben dem Gebäude nicht mehr so gut angefahren werden können. Die Verwaltung hatte nun einen Vorschlag erarbeitet, wonach drei Parkplätze erhalten werden können, diese dann allerdings schräg angeordnet werden.

Bauamtsleiter Erhard Huber hatte zwar einen drei Meter langen Zollstock dabei, davon wurden aber die Platzverhältnisse nicht besser. Ob das mit den drei dann schräg angeordneten Parkplätzen funktioniert, soll jetzt einfach ausprobiert werden.

Vierter Parkplatz vor dem Haus

Parallel dazu will man versuchen, die drei weiteren Stellplätze entlang der Ortsdurchfahrt vor dem Laden durch einen vierten zu erweitern. Die Gemeinde ist im Besitz der erforderlichen Flächen, die allerdings erst hergerichtet werden müssten. Huber schwang wieder den Zollstock und stellte fest, dass der Platz zwar knapp, aber ausreichend für einen vierten Parkplatz vor dem Haus sei.

Ein weiterer Stellplatz wird geschaffen, indem am Maibaum auf dem dortigen Parkstreifen für das Personal des Ladens ein Platz reserviert wird. Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) konnte das gleich vor Ort mit der Betreiberin des Ladens klären, wie sie später in der Sitzung berichtete.

