Der Ottenhofener Geschichte auf der Spur

Die Ortschroniken Ottenhofens sind veraltet, und wie wäre es eigentlich mit Hofnamensschildern? Das sind nur zwei Projekte, derer sich ein Team von sechs Heimatforschern widmet.

Ottenhofen – Sechs hochengagierte Menschen aus Ottenhofen betreiben seit zehn Jahren Heimatforschung im Ort. Dazu treffen sie sich regelmäßig, das nächste Mal am Montag, 27. September, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Was die Sechs auf die Beine stellen, kann sich sehen lassen. Sprecher Franz Weber berichtet der Heimatzeitung, dass bis zu 120 Gäste zu den Vortragsveranstaltungen im Sportheim kommen. Und die nächste, deren Termin im Herbst noch nicht ganz festgeklopft ist, soll sich mit dem ländlichen Leben befassen.

Dazu sei man noch auf der Suche nach passendem Bildmaterial. Der Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen im Sportheim habe sich bewährt, sagt Weber zur Terminwahl. „Dann sind die Leute zur Tagesschau wieder daheim.“

Die Gruppe, die sich nicht als Verein organisiert, hat aber viele Ideen: So ist aufgefallen, dass die bisherigen Ortschroniken von Ottenhofen ausnahmslos veraltet sind. Eine neue aber geht richtig ins Geld. „Das überlegen wir auch, aber das ist natürlich eine Frage der Finanzierung“, so Weber.

Und dann haben die Heimatforscher registriert, dass in vielen Gemeinden Hofnamensschilder angebracht werden, die Auskunft darüber geben, wie der alte Hofname überhaupt lautet und seit wann es das Haus gibt. „Da gibt es aber ein Problemchen“, formuliert Weber. Es hätten sich viele Gebäude massiv verändert, sie seien auch zu einem erheblichen Teil gar nicht mehr da. „Haben die Leute Lust, an ein neues Haus ein Schild hin zu machen, wo drauf steht: Ersterwähnung 1520?“

Die Informationen wären ja zum Teil schon da: „Ich habe sehr viele Höfe abgeklappert in den Archiven“, meint Weber, der froh ist, dass die Unterlagen vom Kloster Ebersberg nach München abgegeben worden sind. „Da findet man noch uralte Bücher, in denen die Pflichten der Bauern eingetragen sind.“

Alles aber können die Sechs auch nicht leisten, und so hat Weber eine Bitte an die Öffentlichkeit: Das Lesen der uralten Schriften – aktuell befasst man sich mit dem Geschlecht der Ottenhofer – bereite unendlich Mühe. „Da ist man Stunden dran, bis man ein Stück weiter ist.“ Paläografie, die Lehre von alten Schriften, nennt sich diese Kunst, der sich übrigens jeder Geschichtsstudent auch befleißigen muss.

Und dann sind die Heimatforscher natürlich, wie alle Gruppen dieser Zunft, unter die Jäger und Sammler gegangen: „Sehr gut wären Bilder der täglichen Arbeit. Da gibt es nur wenige“, so Weber, der betont, dass die Illustrationen nicht abgegeben werden müssen. Dabei helfe die moderne Technik, und die nutzten die Heimatforscher auch. So hat Weber eine Datenbank angelegt, in der sich Beiträge zu unterschiedlichen Themen wie „Kirchliches Leben“ oder „Wirtschaft“ finden.

Ziel der Gruppe ist laut ihrem Sprecher, der sich auch über kleine Gegenstände des täglichen Lebens freut, das zusammengetragene Wissen auch öffentlich nutzbar werden zu lassen.

Klaus Kuhn