Ottenhofener Kita-Plätze: Warteliste fast verschwunden

Das kam überraschend: Abweichend von allen bisherigen Nachrichten gelingt es nun doch, alle Kinder in Betreuungseinrichtungen in Ottenhofen unterzubringen.

Ottenhofen –Verblüffung, aber auch Erleichterung im Ottenhofener Gemeinderat: Abweichend von allen bisherigen Nachrichten wird es nun doch gelingen, alle Kinder in Betreuungseinrichtungen der Gemeinde unterzubringen. Für zwei, für die es möglicherweise doch nicht reicht, kann die Kommune eine Tagesmutter organisieren. Das ist nach dem Bericht von Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) um einiges günstiger als alles, was die Gemeinde sich an Neu-, An- und Umbauten überlegt hat.

Warteliste so gut wie verschwunden

Wie mehrfach berichtet, gab es eine Warteliste für Kita-Plätze. Nach dem zweiten Anmeldetermin im April ist diese Liste so gut wie verschwunden. Die Räte wollten wissen, wo die Kinder hingekommen sind.

Schley erklärte die Lage mit Mehrfachanmeldungen in verschiedenen Einrichtungen. Das blähe die Zahlen auf. „Da kannst du als Gemeinde nichts machen.“ Nach den verbindlichen Einschreibungen lägen nun die endgültigen Zahlen auf dem Tisch, und die würden nun mal so auszusehen.

„Es ist klar, dass die Einrichtungen ausgereizt sind“

Trotzdem bleibt das Thema Kinderbetreuung auch für den neuen Gemeinderat ganz oben auf der Tagesordnung, denn: „Es ist klar, dass die Einrichtungen ausgereizt sind“, so Schley. Auf Nachfrage aus dem Gremium verwies sie auch auf anstehende Neubauten von Mehrfamilienhäusern und das Baugebiet, dass die Gemeinde ausgewiesen hat. Die Atempause will Schley nutzen. Glücklicherweise ist die Gemeinde im Besitz eines Gebäudes, das für diese Zwecke bereitgestellt werden kann: Das Lehrerwohnhaus gegenüber vom bestehenden Kindergarten rückt jetzt ins Zentrum der Überlegungen, nachdem alles andere entweder technisch unmöglich, zu teuer, oder zu langwierig werden dürfte. Die Kinderbetreuung sei ein zentrales Thema der Klausurtagung des neuen Gemeinderates.

Klaus Kuhn