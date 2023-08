„Ottenhofen meets Namibia“: Eine Bereicherung für alle

Von: Veronika Macht

Tracht trifft Tracht: Die Lehrerinnen hatten landestypische Herero-Kleider samt der charakteristischen Hüte mit nach Ottenhofen gebracht, Rektorin Sonja Blaha (M.) und viele weitere Festbesucherinnen trugen Dirndl (v. l.): Floyd, Mekukuje, Rahimisa, Carolyn, Emensia und Abiut. © Thomas Hameter/Outjenaho

Die Begeisterung über den Besuch namibischer Lehrer in Ottenhofen ist groß. Man freut sich über die „Partnerschaft zum Anfassen“.

Ottenhofen – „Irre!“ Martina Zoglowek braucht nur dieses eine Wort, um zu beschreiben, wie der Besuch von Lehrkräften aus Namibia in Ottenhofen gelaufen ist. Die Vorsitzen des Schulpartnerschaftsvereins „Outjenaho – Strahlende Kinderaugen“ ist am Ende der Projektwoche ganz begeistert. Die Resonanz der sechs afrikanischen Gäste wie auch der Ottenhofener Schulfamilie ist ähnlich euphorisch.

Wie berichtet, haben fünf Lehrkräfte der Morukutu Primary School im namibischen Otjiyarwa und Floyd Hambira als Mitarbeiter des Vereins und Partner vor Ort in Afrika die Grundschule Ottenhofen eine Woche lang besucht. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat den Aufenthalt der Lehrer zu 90 Prozent finanziert, die restlichen zehn Prozent der Kosten hat der Verein getragen. Die Lehrer hospitierten im Unterricht und führten mit den Kindern Workshops durch. Deren Ergebnisse wurden beim Schulfest als Abschluss der Projektwoche und Sommerfest des Elternbeirats präsentiert – Motto: „Ottenhofen meets Namibia“.

Für das Fest hatten sich Gastgeber und Gäste richtig in Schale geworfen. Während unter den Ottenhofenern viele in Lederhose und Dirndl erschienen, zogen die Lehrerinnen aus Namibia in ihren farbenfrohen Herero-Kleidern samt der charakteristischen Hüte alle Blicke auf sich.

„Wir haben eine ganz tolle Woche hinter uns“, resümierte Rektorin Sonja Blaha, als sie die zahlreich erschienenen Eltern, Geschwister, Großeltern und weitere Gäste zu den Aufführungen begrüßte, die in der Turnhalle stattfanden. Brieffreundschaften mit Namibia gebe es schon länger, Spendenaktionen habe man auch durchgeführt. „Jetzt aber jemanden bei uns zu haben und mit Fragen löchern zu können, war schon etwas Besonderes“, sagte Blaha: Man habe eine „Partnerschaft zum Anfassen“ erlebt und dabei sehr viele Gemeinsamkeiten festgestellt.

Erst gaben die Kinder das Schullied der Morukutu Primary School zum Besten, danach sangen sie ein weiteres namibisches Lied, das sie mit den Lehrkräften einstudiert hatten. Dann wurde gemeinsam getanzt, und das eine oder andere Kind trug noch eine Flechtfrisur aus dem Unterricht – auch das war auf dem Stundenplan gestanden.

Die Ottenhofener Lehrer wiederum hatten für die Kinder in der Projektwoche ebenfalls vieles vorbereitet, wofür ihnen Blaha dankte. Es wurden Trommeln gebaut, die Pausenhofmauer mit einem afrikanischen Muster verziert, mit Erdfarben gemalt und auch afrikanisch gekocht. Letzteres zum Beispiel hatte Fachlehrerin Judith Wimmer übernommen. Gemeinsam wurde der Maisbrei Mielie Pap zubereitet, außerdem ein landestypischer Eintopf und als Dessert sogenannter Schoko-Malva-Pudding. „Es war insgesamt eine sehr bunte Woche“, zeigte sich Wimmer begeistert.

Das bestätigte auch Rektorin Blaha im Gespräch mit unserer Zeitung. Für sie war an dem Austausch besonders wichtig, „dass die Kinder lernen, sich auf neue Menschen und andere Kulturen einzulassen“. Durch eine hautnah erlebte Partnerschaft wie diese würden Hemmnisse und Berührungsängste abgebaut.

„Für die Kinder war der Austausch total gewinnbringend, so etwas erweitert den Horizont“, resümierte auch Fachlehrerin Wimmer und nannte als Beispiel die englische Sprache. Oftmals werde das Englischlernen als „Muss“ von den Schülern empfunden. „Jetzt haben die Kinder gemerkt, wie toll es ist, wenn man eine Fremdsprache spricht, weil man sich dann mit anderen Menschen unterhalten kann“, sagte Wimmer.

Ein Besuch auf dem Sinnflut gehörte zum Freizeitprogramm der Austauschlehrer. © Thomas Hameter/Outjenaho

Mit den Lehrkräften aus Namibia habe es einen engen Austausch gegeben. Wie bereiten sie den Unterricht vor? Wie lernen die Mädchen und Buben an ihrer Schule? „Am Ende haben wir gemerkt: Kinder sind überall gleich, und sie verhalten sich auch überall gleich“, erzählte Blaha und berichtete, dass sich Lehrer und Schüler im Vorfeld des Austauschs sehr intensiv mit Namibia auseinandergesetzt hätten – mit der Sprache, der Wirtschaft, der Politik, der Tierwelt und auch mit der Geschichte.

Die namibischen Lehrer zeigten sich fasziniert davon, „wie wir hier unterrichten, zum Beispiel mit digitalen Medien oder Material zum Anfassen“. Umgekehrt hätten sie eine enorme Leichtigkeit in den Schulalltag gebracht und seien so schnell hier angekommen, „dass man das Gefühl hatte, dass sie eigentlich schon zum Kollegium dazu gehören“, so Blaha augenzwinkernd.

Einen Gegenbesuch von Ottenhofener Lehrern in Namibia kann sie sich absolut vorstellen. „Auf jeden Fall“, sagt auch Martina Zoglowek, wobei es dafür noch keine konkreten Pläne gebe.

Die Vereinsvorsitzende fand die Projektwoche „absolut gelungen“ und sagte: „Wir haben schon viele Dinge in die Schule gebracht, Fotos oder Videos. Aber zum ersten Mal die Partnerschaft zum Anfassen zu haben, auf Augenhöhe, das ist doch was anderes. Man lernt dabei so viel von- und miteinander“, schwärmte sie. Den Lehrern habe der Unterricht in Bayern großen Spaß gemacht. Sie wollten viel davon mit nach Namibia nehmen, hätten sich viele Notizen gemacht. Und die Kinder? Die seien hochmotiviert gewesen, hätten sich jeden Tag auf die gemeinsame Zeit gefreut und die Lehrer freudig gegrüßt, wenn sie sie in Ottenhofen gesehen haben.

Apropos sehen: Gesehen haben die namibischen Gäste auch abseits der Grundschule jede Menge. Sie waren zum Stadtbummel und Shopping in München, machten eine Führung auf den Erdinger Stadtturm, besuchten das Sinnflut-Festival, besichtigten im Mangfalltal die Münchner Trinkwassergewinnung, fuhren aufs Brauneck und zum Tegernsee.

All diese Erlebnisse sowie viele Erfahrungen aus dem bayerischen Schulalltag haben die Lehrer mit nach Namibia genommen, wo sie inzwischen wieder gelandet sind – und dazu fünf Koffer voller Kinderkleidung für Ottenhofens Partnerschule.