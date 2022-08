Als die Hofmark ihre Hauptblütezeit erlebte

Von: Veronika Macht, Klaus Kuhn

Das Bild aus dem Archiv des Museums Erding zeigt ihn in den 1960er Jahren. © Bildarchiv Museum Erding

Die Perusastraße erinnert an ein starkes Adelsgeschlecht in Ottenhofen. Die meisten Spuren hat dabei wohl Karl Felix Graf von Perusa hinterlassen.

Ottenhofen – Eine Straße im Herzen Ottenhofens ist nach einem Adelsgeschlecht benannt, das einst in der Gemeinde eine wichtige Rolle gespielt hat: die Perusa. Von 1709 bis 1821 regierte dieses starke Adelsgeschlecht Ottenhofen. In dieser Zeit erlebte die Hofmark ihre Hauptblütezeit, denn die Familie ließ sich die Verschönerung des Schlosses viel kosten.

Die meisten Spuren hat dabei wohl Karl Felix Graf von Perusa (1726-1784) hinterlassen, der 1760 den bis heute erhaltenen Teepavillon im Rokoko-Stil errichten ließ. Er war bayerischer Hofvizepräsident und ließ den Pavillon seinerzeit von den besten erreichbaren Künstlern ausstatten. Heute ist das Bauwerk nicht nur komplett zugewachsen, sondern auch öffentlich nicht mehr zugänglich.

Allerdings erging es diesem Adelsgeschlecht wie so manchem anderen auch: Es gab keine männlichen Nachfolger mehr, und so ging der gesamte Besitz, vor allem die Hofmark, auf eine andere Linie dieses Adelsgeschlechts, nämlich der savoyischen, über. Von da an sprach man in dem weitläufigen Komplex Französisch, auch wenn der Name des Barons gewissermaßen eingedeutscht worden ist und „Franz Josef“ genannt wurde.

Die Franzosen sind bekannt für ihren Sinn für schöne Gartenanlagen: Ein Springbrunnen im Garten ist bis heute überliefert. Dieser hatte aber auch eine tragische Bedeutung: Der einzige mögliche Nachfolger, Henricus Carolus Felix, ertrank, wie die Gemeindegeschichte ausweist, in eben diesem Springbrunnen. Damit fehlte auch hier ganz schnell wieder ein möglicher Nachfolger, weshalb die Hofmark schon wieder den Besitzer wechselte.

Die Perusastraße in Ottenhofen führt am ehemaligen Autohaus Bauer vorbei, das nun Wohnbebauung weichen soll. Rechts hinter den Bäumen zu erahnen ist der Teepavillon. © Vroni Macht

Seit diesem tragischen Tod ist auch die Geschichte des Geschlechts der Perusa in der Gemeinde Ottenhofen zu Ende. Damit endete auch die Blütezeit eben dieser Hofmark, die immer weniger wurde, bis zuletzt nur noch das übrig blieb, was heute noch zu sehen ist. Davon ist auch lediglich ein kleiner Teil denkmalgeschützt. Erhalten ist nur noch der Südflügel, der 1954 in den Besitz der Gemeinde Ottenhofen gekommen ist.

Die Grafen von Perusa nutzten die Anlage in Ottenhofen nach vorliegenden Quellen selber, ganz anders als sie es mit ihrem Besitz in Fürstenstein getan haben, das 1680 durch Heirat der Erbtochter an Ludwig Graf von Perusa gefallen ist. Dieser setzte möglicherweise tatsächlich von Ottenhofen aus einen Pfleger für diese Liegenschaft im heutigen Landkreis Passau ein.

Nicht nur in Ottenhofen gibt es eine Perusastraße, sondern auch in München, wo das Perusa-Haus an der Einmündung zur Theatinerstraße im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. In der Stadtgeschichte von München ist sogar zu lesen, dass genau dieses Eckhaus dem gleichen Karl Felix Bertrand Graf von Perusa, der hier als kurfürstliche Hofrat geführt ist, gehört hat, der eben auch in Ottenhofen den Teepavillon hat errichten lassen.

An der Perusastraße befindet sich übrigens auch das ehemalige Autohaus Bauer. Es soll bekanntlich abgerissen werden und einem neuen Baugebiet weichen, wo unter anderem geförderter Wohnungsbau realisiert werden soll.